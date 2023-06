Sabalenka se salta la conferencia de prensa para evitar preguntas sobre la guerra en Ucrania

PARÍS (AP) — Dos años después de que Naomi Osaka se dio de baja del Abierto de Francia tras ser multada y amenazada con ser descalificada por saltarse las conferencias de prensa, le permitieron a otra jugadora de la élite —la campeona del Abierto de Australia Aryna Sabalenka (2)— saltarse la tradicional conferencia de prensa con todos los periodistas acreditados y sólo habló con un pequeño grupo seleccionado.

La bielorrusa no participó en la conferencia de prensa tras alcanzar el viernes la cuarta ronda de Roland Garros por primera vez al superar por 6-2, 6-2 a Kamilla Rakhimova. Tras sus anteriores dos victorias de la semana, le preguntaron a Sabalenka sobre su posición sobre la guerra en Ucrania, que inició en febrero 2022.

Sabalenka argumentó que "no se sintió segura" en la conferencia de prensa del miércoles y quería proteger "su salud mental y bienestar". El torneo y la WTA apoyaron su decisión de saltarse la tradicional sesión de preguntas y respuestas. No recibirá una multa.

Daria Meshcheriakova, una periodista de medio tiempo de un medio deportivo de Ucrania tocó el tema de la guerra fue parte de sus dos primeras conferencias de prensa.

El primer duelo de Sabalenka en el Abierto de Francia fue ante la ucraniana Marta Kostyuk, quien se rehusó a darle la mano en la red al final —como lo ha hecho contra todas sus rivales de Rusia y Bielorrusia desde el inicio de la guerra. Kostyuk fue abucheada por los aficionados, que al parecer no sabían la razón para no darles la mano.

Dos portavoces de la Federación de Tenis de Francia declinaron decir con quién habló Sabalenka el viernes, pero entregaron una transcripción a la prensa. La primera pregunta fue: "Antes de iniciar, entiendo que hubo una tensa situación en tu segunda conferencia de prensa y si quisieras hablar al respecto".

La respuesta, de acuerdo con la transcripción: "Tras el encuentro, hablé con la prensa como siempre lo hago. Sé que aún esperan algunas preguntas que sean más de política y no de tenis. Por varios meses he respondido a estas preguntas en los torneos y he sido clara sobre lo que pienso. Debería poder sentirme segura cuando hago entrevistas tras los encuentros. Por mi salud mental y bienestar decidí eliminarme de la situación hoy y el torneo apoyó mi decisión".

Lo que siguió fueron temas como el partido del viernes, su récord en Roland Garros, su entrenamiento físico y las películas que ha visto.