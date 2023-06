Venus Williams arranca su 24ta aparición en Wimbledon en contra de Elina Svitolina

La cinco veces campeona de Wimbledon, la estadounidense Venus Williams iniciará su 24ta aparición en el torneo sobre césped frente a la semifinalista de la edición de 2019, Elina Svitolina, mientras que el sorteo del viernes enfrentó al dos veces campeón Andy Murray con el invitado Ryan Peniston, en un duelo entre británicos en la primera ronda.

Williams, de 43 años y quien solamente ha participado en cinco partidos en la temporada, y Svitolina, quien regresó al circuito en abril después de tomar un tiempo para que naciera su bebé, ambas recibieron invitaciones del All England Club.

Quien resulte ganadora de ese duelo podría enfrentar a la No. 28 Elise Mertens en la segunda ronda, seguido posiblemente de un cruce con la No. 7 Coco Gauff, la estadounidense que a los 15 años comenzó su carrera en un Grand Slam eliminando a Williams en Wimbledon en 2019.

Williams se coronó en Wimbledon en 2000, 2001, 2005, 2007 y 2008, para acompañar sus dos títulos en el Abierto de Estados Unidos.

Murmullos se escucharon en la sala principal de entrevistas del All England Club donde se celebró el sorteo cuando Murray — quien se sometió s dos cirugías en la cadera desde que ganó Wimbledon en 2013 y 2016 — fue sorteado para enfrentar a otro tenista británico, y momentos después cuando se supo que el vencedor deberá jugar contra el quinto favorito Stefanos Tsitsipas, dos veces finalista de un torneo grande, o al campeón del Abierto de Estados Unidos en 2020, Dominic Thiem.

Cuando Murray se coronó por primera vez en Wimbledon se convirtió en el primer británico en ganar el título varonil en 77 años.

La actividad del tercer Grand Slam de la temporada comienza el lunes, cuando el segundo favorito Novak Djokovic inicie la búsqueda de su quinto campeonato consecutivo, y octavo en general, en el All England Club en contra de Pedro Cachin, argentino que ocupa la posición 67 en el ranking, quien debuta en Wimbledon. Djokovic, quien va a medio camino del Grand Slam en un año calendario luego de ganar en enero el Abierto de Australia y en junio el Abierto de Francia, busca su 24to título en un torneo grande, lo que representaría un récord para un hombre o una mujer en la era abierta.

Las opciones para disputar los cuartos de final son el No. 1 Carlos Alcaraz vs. No. 6 Holger Rune, y No. 3 Daniil Medvedev vs. Tsitsipas en la parte alta de la llave, y Djokovic vs. No. 7 Andrey Rublev, y No. 4 Casper Ruud vs. No. 8 Jannik Sinner en la parte baja.

En la rama femenil, los cuartos de final potenciales son No. 1 Iga Swiatek vs. Gauff, y No. 4 Jessica Pegula vs. No. 5 Caroline Garcia en la parte alta, mientras que en la baja serían No. 3 Elena Rybakina vs. No. 6 Ons Jabeur, y No. 2 Aryna Sabalenka vs. No. 8 Maria Sakkari.