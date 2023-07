Andy Murray sale de Wimbledon con incertidumbre después de derrota en cinco sets

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Andy Murray no sabe.

Cuando se le pidió que diseccionara su derrota ante Stefanos Tsitsipas en la segunda ronda de Wimbledon, en un juego divertido de cinco sets que duró más de cuatro horas y media repartidas en dos días ante una cancha central repleta llena de miles de sus amigos más cercanos y ruidosos, Murray comenzó a responder pregunta tras pregunta en su conferencia de prensa el viernes con alguna variación de ese tema.

Probablemente fue una muletilla, algo usado para reunir sus pensamientos antes de ofrecer una respuesta más completa. También encarnó la incertidumbre que parece rodear a un ex jugador No. 1 que posee tres títulos de Grand Slam, dos de ellos en el All England Club, pero que ahora tiene 36 años y tiene una cadera artificial después de dos operaciones.

¿Fue más difícil aceptar esta derrota por 7-6 (3), 6-7 (2), 4-6, 7-6 (3), 6-4, dado lo cerca que estuvo y todo lo que ha pasado? "No lo sé, para ser honesto", comenzó la respuesta de Murray.

¿Cambió el partido porque se suspendió el jueves a las 10:40 p. m., justo después de que tomó una ventaja de dos sets a uno, porque las reglas impiden jugar después de las 11 p. m.? "No lo sé, para ser honesto".

¿Qué tan frustrante fue que el partido se suspendiera durante casi 18 horas? "Bueno, nunca se sabe lo que habría pasado".

¿Regresarás a Wimbledon el próximo año? "No lo sé".

En otros resultados de la rama varonil, el número uno del torneo Carlos Alcaraz y el tercer favorito Daniil Medvedev alcanzaron la tercera ronda, mientras que el No. 7 Andrey Rublev y el No. 8 Jannik Sinner ambos pasaron a la cuarta.

Novak Djokovic, buscando un quinto título en fila en Wimbledon y octavo en general, está programado para jugar más tarde contra Stan Wawrinka en la tercera ronda.

Alcaraz, español de 20 años, considerado como la futura gran estrella en el mundo del tenis, avanzó a la tercera ronda por segundo año consecutivo, derrotando a Alexandre Muller 6-4, 7-6 (2), 6-3 en la Cancha Central.

El campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 está en apenas su tercera aparición en el All England Club. El año pasado alcanzó la cuarta ronda, en la que ha sido su mejor participación en el Grand Slam sobre césped.

En la rama femenina, la número 1, Iga Swiatek, se abrió camino a la cuarta ronda, no ha llegado más lejos en el All England Club, así como la No. 4 Jessica Pegula; la finalista en 2022 Ons Jabeur pasó a la tercera ronda.