Stefanos Tsitsipas elimina a Andy Murray en cinco sets en Wimbledon

Stefanos Tsitsipas eliminó al dos veces campeón en Wimbledon Andy Murray 7-6 (3), 6-7 (2), 4-6, 7-6 (3), 6-4 el viernes, en partido de segunda ronda que duró más de cuatro horas y media en un periodo de dos días en la Cancha Central.

Murray fue fuertemente apoyado por la mayoría de los 15.000 espectadores, quienes seguramente estaban al tanto de que el título que ganó en 2013 en el All England Club fue el primero para un tenista británico en 77 años. Murray también ganó Wimbledon en 2016, junto con el Abierto de Estados Unidos en 2012 y dos medallas de oro olímpicas.

Ahora tiene 36 años, con una cadera artificial después de dos cirugías en esa articulación. Murray no pudo aguantar la ventaja de 2-1 en sets que consiguió ante Tsitsipas antes de que el partido fuera suspendido el jueves, porque ya era demasiado tarde para jugar.

El número uno del torneo Carlos Alcaraz y la segunda favorita en la rama femenina Aryna Sabalenka ambos ganaron el viernes. La mejor preclasificada, Iga Swiatek y el número dos de la rama varonil, Novak Djokovic, deberán estar pronto en la cancha.

Alcaraz, español de 20 años, considerado como la futura gran estrella en el mundo del tenis, avanzó a la tercera ronda por segundo año consecutivo, derrotando a Alexandre Muller 6-4, 7-6 (2), 6-3 en la Cancha Central.

El campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 está en apenas su tercera aparición en el All England Club. El año pasado alcanzó la cuarta ronda, en la que ha sido su mejor participación en el Grand Slam sobre césped.

Sabalenka jugó en la Cancha 1, el segundo estadio más grande en el completo de Wimbledon, y derrotó a Varvara Gracheva 2-6, 7-5, 6-2 para pasar a la tercera ronda.

Sabalenka llegó en 2021 a semifinales en Wimbledon, pero fue excluida del torneo el año pasado junto con otras jugadoras de Bielorrusia y Rusia debido al conflicto bélico con Ucrania. Estaba abajo en el segundo set 5-4, pero a partir de ahí solamente perdió tres puntos mientras ganó los siguientes tres juegos.

"No jugué mi mejor tenis. Fue realmente loco, una loca experiencia", dijo Sabalenka. "Pero después cambié las cuerdas, y como que ajusté mi juego un poco, me comencé a sentir mejor en la cancha. Pero, caya, solamente me dije a mi misma que tenía que seguir peleando, seguir intentando y probablemente podía revertir el juego".

Más tarde el viernes, Swiatek tiene programado enfrentar a Petra Martic en la Cancha Central en la tercera ronda, seguido por el siete veces campeón Djokovic frente a Stan Wawrinka, por un lugar en la cuarta ronda.