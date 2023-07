Svitolina sorprende y elimina a la número 1 del mundo Iga Swiatek en cuartos en Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Tres meses después de que regresó de la maternidad, Elina Svitolina alcanzó las semifinales en Wimbledon al eliminar a la primera de la clasificación mundial Iga Swiatek por 7-5, 6-7 (5), 6-2 el martes.

La ucraniana, de 28 años, dio a luz a su hija en octubre y regresó a la Gira de la WTA en abril. Inició el torneo con un comodín un mes después de que disputó los cuartos de final del Abierto de Francia.

"Primero que nada, probablemente me tomaré una cerveza", dijo Svitolina en la cancha. "Si alguien me hubiera dicho al inicio del torneo que alcanzaría las semifinales y que superaría a la número uno del mundo, diría que están locos".

Swiatek, cuatro veces campeona de un Grand Slam, ganó su tercer título en Roland Garros el mes pasada, pero disputó por primera vez los cuartos de final en Wimbledon.

En algún momento, Svitolina ganó 20 de 22 puntos ante Swiatek en la cancha central, incluyendo 16 d los últimos 18 puntos en el primer set.

Ahora Svitolina enfrentará a Marketa Vondroušová por un boleto a la final del sábado. Serpa la segunda aparición de la ucraniana en las semifinales de Wimbledon. Perdió ante la eventual campeona Simona Halep en esta instancia en el 2019.

Svitolina llegó a ser número 3 del mundo y disputó las semifinales del U.S. Open 2019. Actualmente es 79ma del mundo.

Vondroušová ganó cinco games seguidos en el último set para superar por 6-4, 2-6, 6-4 a la cuarta sembrada Jessica Pegula.

La checa, quien disputó la final del Abierto de Francia 2019, estaba abajo por 4-1 en el tercer set, pero no volvió a perder ningún juego.

"Intento mantenerme en cada juego Puede cambiar rápidamente", admitió Vondroušová. "Mejoró mucho en el segundo set. Me empujó hoy".

Fue su cuarta victoria ante una jugadora sembrada en Wimbledon. Superó a Veronika Kudermetova (12) en la segunda ronda; Donna Vekic (20) en la tercera ronda; y Marie Bouzkova (32) en la cuarta.

Mientras que Novak Djokovic alcanzó su 46ma semifinal en un Grand Slam —para empatar el récord masculino con Roger Federer— al superar por 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 a Andrey Rublev (7) y ahora enfrentará a Jannik Sinner. Djokovic busca su quinto título consecutivo en Wimbledon y octavo general, así como su 24mo trofeo en un Grand Slam.

Sinner avanzó a sus primeras semifinales en un mayor al eliminar a Roman Safiullin por 6-4, 3-6, 6-2, 6-2.

Svitolina ciertamente no esperaba seguir en este punto del torneo. Originalmente tenía intención de volver a la acción hasta este momento tras dar a luz. Pero ella y Monfils comenzaron a trabajar juntos el dos de enero y Svitolina avanzó lo suficiente para modificar su itinerario.

Buena decisión.

Añadió la victoria ante Swiatek a las que tuvo ante la siete veces campeona de un major Venus Williams en la primera ronda, la campeona del Abierto de Australia 2020 Sofia Kenin en la tercera y la dos veces ganadora de Australia Viktoria Azarenka en la cuarta.

Ciertamente hay una sensación de urgencia con todas estas.

"Son menos años los que tengo por delante, tengo que ir por todo. No tengo tiempo que perder. No sé cuántos años más me queden jugando", indicó. "Entrenas para estos momentos, para estos grandes momentos".