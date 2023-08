Swiatek y Alcaraz, los 1ros del ranking, son semifinalistas en Cincinnati

Iga Swiatek, primera del escalafón mundial, se sobrepuso a un comienzo complicado y a una disputa con la jueza de silla, para derrotar el viernes 7-6, 6-1 a Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon, y avanzar a las semifinales del Abierto de Cincinnati, un torneo que nunca ha ganado.

Vondrousova tenía la ventaja por 5-4 y sacaba en busca de llevarse el primer parcial, antes de que Swiatek lograra un quiebre. Eventualmente ganó el desempate, antes de navegar tranquila en la segunda manga.

El servicio de la checa Vondrousova con la zurda complicó las cosas para la polaca Swiatek, cuatro veces monarca de majors en individuales.

"No fue fácil acomodarme al efecto de zurda", dijo Swiatek. "Practico algunas veces con zurdas en casa. Al comienzo, puede ser un poco difícil. Hay que adaptarse".

Al concluir el partido, Swiatek se enfrascó en una discusión con la jueza de silla Marija Cicak, al considerar que Vondrousova la apresuró durante el partido. Por regla, las tenistas tienen hasta 25 segundos para realizar su saque después de un punto.

"Respeto realmente a Marija, pero es demasiado estricta con las reglas", dijo Swiatek. "Tengo que estar lista cuando Vondrousova esté lista. Ella estaba lista siempre cuando faltaban todavía 20 segundos. Los últimos dos games incluyeron peloteos largos. Soy humana. Necesito respirar".

Y en cierto momento del encuentro, Swiatek pareció distraída por los espectadores que caminaban hacia sus asientos.

"Iga, esa gente que camina ahí está bien", le dijo Cicak. "¡Necesitamos jugar!".

Swiatek enfrentará este sábado a la estadounidense Coco Gauff (7ma preclasificada), quien derrotó 6-3, 6-2 a Jasmine Paolini.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (2da) superó a la tunecina Ons Jabeur (5ta) por 7-5, 6-3, para instalarse en semifinales por segundo año consecutivo. Chocará con Karolina Muchova, quien avanzó cuando Marie Bouzkova se retiró por una lesión en el muslo derecho.

El español Carlos Alcaraz (1ro) evitó la sorpresa que quería dar el australiano Max Purcell y lo superó por 4-6, 6-3, 6-4. En semifinales, buscará la revancha con Hubert Hurkacz.

"No lo había conocido antes de este partido", dijo Alcaraz acerca de Purcell. "Me impresionó mucho. Fue realmente muy difícil. Me alegro de haberlo superado".

Fue la tercera vez en la semana que el campeón de Wimbledon requirió de tres sets para ganar.

En el encuentro que cerró la jornada, el serbio Novak Djokovic (2do) no tuvo mayores problemas para doblegar 6-0, 6-4 al local Taylor Fritz (9no)