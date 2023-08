Regreso triunfal de Djokovic al US Open y asegura volver al número 1 del ranking

El serbio Novak Djokovic se saca selfie tras su victoria ante el francés Alexandre Muller durante la primera ronda del US Open, el martes, 29 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

Novak Djokovic reapareció en el Abierto de Estados Unidos y volverá a ser el número uno del ranking mundial.

Tras perderse el torneo el año pasado, el astro serbio aplastó 6-0, 6-2, 6-3 al francés Alexandre Muller la noche del lunes.

El 23 veces campeón de Grand Slam tuvo que esperar que Coco Gauff tramitase una victoria en tres sets al abrir la sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe, la cual fue seguida por una ceremonia de inauguración que celebró los 50 años de que el US Open estableció la igualdad de premios en las dos ramas. La ex primera dama Michelle Obama y la leyenda del tenis Billie Jean King estuvieron presentes.

"Bueno, yo sabía que me iba a tocar una noche larga, con un inicio muy tarde", dijo Djokovic. "De todas formas, estaba muy entusiasmado de saltar a la pista. No me hubiera importado empezar después de medianoche porque esta era un momento que había estado esperando un par de años, estar en el estadio más grande de nuestro deporte, el estadio más ruidoso de nuestro deporte, jugando en la sesión nocturna".

Djokovic no pudo viajar a Estados Unidos el año pasado por no cumplir con el requisito de estar vacunado contra el COVID-19. El del lunes fue su primer partido en Flushing Meadows desde que perdió ante Daniil Medvedev en la final de 2021, derrota que le impidió completar el primer Grand Slam en el tenis masculino desde 1969.

El segundo cabeza de serie no perdió tiempo. Se llevó el primer set en apenas 23 minutos y ganó los primeros ocho juegos hasta que Muller finalmente logró meterse en el marcador. El francés alzó los brazos triunfal tras descontar a 2-1 en el segundo set.

"Creo que la actuación te explica cómo me sentía esta noche, sobretodo en los primeros dos sets. Fue un tenis excepcional, casi sin fisuras, un primer set perfecto", dijo Djokovic. "Tenía respuesta para cada tiro que tenía en su repertorio".

Djokovic quedó con foja de 17-0 en duelos por la primera ronda del US Open y volverá a la cima del ranking el 11 de septiembre.

Dado que no disputó el torneo del año pasado y no tiene que defender puntos, a Djokovic le bastaba con alcanzar la segunda ronda para desplazar a Carlos Alcaraz de la cúspide. Será la 390na semana de Djokovic como número uno, con lo que extenderá su propio récord.