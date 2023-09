¿Novak Djokovic canta? Sí y lo celebra en cancha al romper récord de Federer

Novak Djokovic avanzó a jugar semifinales del torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos.

El serbio lo hizo al vencer a su rival estadounidense Taylor Fritz 6-1; 6-4; 6-4 este martes en la cancha Arthur Ashe Stadium.

Su hazaña le permite superar a una leyenda del tenis como lo es el suizo Roger Federer. Djokovic llegó al Abierto empatado con Federer con 46 semifinales en torneos de Grand Slam, pero Djokovic quebró la marca con su gran actuación sobre Fritz.

Al ser entrevistado, en medio de la cancha Arthur Ashe, tomó el micrófono e invitó a todo el público a interpretar el tema (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!), que hizo famoso el gurpo los Beastie Boys en 1986.

El tema fue número 7 en el "Billboard Hot 100" en la semana del 7 de marzo de 1987, y más tarde fue nombrada una de las 500 canciones del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Lo de cantar no es nuevo para Novak Djokovic, que enfrentará este viernes a otro estadounidense, BenShelton en lo que se espera sea una gran semifinal.

En el 2022 después de ganar el Abierto de Wimbledon cantó "Englishman in New York", de Sting, un tema de 1987 y que fue número 84 en el "Billboard Hot 100".

Ese año, Djokovic venció al australiano Nick Kyrgios 4-6; 6-3; 6-4; 7-6 (7-3).

En un momento muy especial, Djokovic canta junto a Federer, Grigor Dimitrov y Tommy Hass en lo que el suizo nombró, en broma claro, como la BackhandBoys. Lo publicó así en su cuenta de Twitter.

Interpretan el tema "Hard To Say I'm sorry", de Chicago, un tema de 1982 que alcanzó a ser número 1 por dos semanas en el Billboard Hot 100.

Acompaña al piano y dirige a la informal banda, David Foster, un premiado 16 veces con un trofeo de Grammy, además de recibir 47 nominaciones. Foster es músico, arreglista, compositor y productor.

Y no ha sido lo único.

El también famoso tema de Gloria Gaynor "I will survive" es interpretado con gran energía por Djokovic.

They pulled the Djokovic RG 2007 karaoke footage in 4K pic.twitter.com/A3nyGTS3gl — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 13, 2023

Este fue un tema de 1978 escrito por Freddie Perren y Dino Fekaris.