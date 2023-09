Dos años después, Djokovic va por la revancha ante Medvedev en el US Open

Los cuatro trofeos de Grand Slam estaban ahí. Cuando Novak Djokovic enfrentó a Daniil Medvedev en la final del US Open 2021 —los dos se volverán a ver el domingo por el título en el Estadio Arthur Ashe— había más en juego que el campeonato del torneo de dos semanas y la Asociación de Tenis de Estados Unidos quería estar preparado.

Djokovic buscaba convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 en completar el Grand Slam calendario ganando los cuatro majors en una sola temporada. La USTA gastó más de 50.000 dólares para asegurar que versiones de los trofeos del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon estuvieran presentes en la ceremonia en caso de Djokovic venciera a Medvedev —no lo logró y Medvedev consiguió su único campeonato en un Grand Slam con la victoria por 6-4, 6-4, 6-4.

"Sabíamos que no podía ser tan simple como presentarle el trofeo del US Open. Tenía que ser algo más grande", le comentó a The Associated Press el sábado el portavoz del torneo Chris Widmaier. "Entonces la pregunta fue: ¿Cómo traemos los otros tres trofeos a Nueva York?"

Widmaier y Michael Fiur, productor ejecutivo de entretenimiento del torneo, comenzaron la planeación después de que el serbio ganó Wimbledon en julio. El trofeo del US Open estaba a la mano. Los demás les tomaría más tiempo —y dinero.

Pero había una idea rondando, reconoció Widmaier: "¿Y si no ganaba?"

Debido a las restricciones de viaje por la pandemia, no iban a poder traer la Norman Brooks Challenge Cup que recibe el ganador del Abierto de Australia.

La solución, que Laver les diera la réplica que está en su casa en Carlsbad, California

La Coupe des Mousquetaires, para el campeón de Roland Garros, fue enviada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 48 horas. La copa para el campeón de Wimbledon fue escoltada por dos personas asociadas con el museo del torneo.

Entonces comenzó la espera.

Si Djokovic hubiera superado a Medvedev, la ceremonia tras la final hubiera incluido un anuncio a la afición y la audiencia en televisión: "Por primera vez en la historia, los cuatro trofeos individuales de Grand Slam están juntos en un solo lugar". Los cuatro hubieran aparecido en la cancha, cada uno en un pedestal con el logo del torneo.

"Nunca tuvimos que mover los trofeos", recordó Widmaier.

Al día siguiente, los tres trofeos comenzaron su viaje para salir de Nueva York.

Ahora, dos años después, Djokovic y Medvedev volverán a enfrentarse por el campeonato del US Open. El serbio otra vez estuvo cerca del Grand Slam. Tiene foja de 26-1 en majors en el 2023 tras ganar Australia y Francia, pero perdió la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.

Medvedev, que eliminó el viernes a Alcaraz en la semifinal, disputará su tercera final en cinco años en Flushing Meadows.

Djokovic busca el que sería su 24mo título de Grand Slam y el cuarto en Nueva York.