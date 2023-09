Simona Halep, ex número uno del mundo, recibe suspensión de 4 años por dopaje

Simona Halep, la campeona de dos torneos de Grand Slam, ha sido suspendida cuatro años por infringir el reglamento antidopaje.

La Unidad de Integridad del tenis confirmó el martes el castigo contra la rumana de 31 años.

La ex número uno del mundo había sido acusada de dos infracciones distintas de la normativa antidopaje: un control positivo durante el Abierto de Estados Unidos de 2022 e irregularidades en su Pasaporte Biológico del Deportista, según indicó la ITIA (las iniciales en inglés del organismo).

Halep, quien contempla apelar el fallo, había estado suspendida provisionalmente desde octubre de 2022. La suspensión de cuatro años se prolongará hasta el 6 de octubre de 2026.

Alcanzó la cima del ranking femenino en 2017. Conquistó el título de Wimbledon en 2019 tras derrotar a Serena Williams — ganadora de 23 coronas de Grand Slam — en la final, un año después de haberse consagrado en el Abierto de Francia.

Halep, quien atribuyó el positivo al consumo de suplementos nutricionales contaminados, apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

"Sigo entrenándome y haciendo todo lo posible para limpiar mi nombre de estas falsas acusaciones y volver a la pista", dijo Halep en un comunicado.

La rumana también dijo que "recurriré a todos los recursos legales contra la compañía del suplemento mencionado".

El panel de jueces de la ITIA escuchó el testimonio de Halep y de sus expertos científicos, pero determinó que la jugadora "cometió infracciones intencionales de las normas antidopaje".

"El tribunal aceptó el argumento de Halep de que había tomado un suplemento contaminado, pero determinó que el volumen que la jugadora ingirió no pudo haber resultado en la concentración de roxadustat encontrada en la muestra positiva", dijo la ITIA.

También se confirmó la acusación sobre el pasaporte biológico, que fue examinado por un panel de expertos. Esos pasaportes sirven para establecer las propiedades y variables de sustancias en la sangre de los deportistas

El tribunal indicó que las irregularidades en el perfil de Halep obedecen "probablemente a un dopaje".

Halep es la tenista más prominente que es sancionada desde que Maria Sharapova, cinco veces campeona de Grand Slam, dio positivo por una sustancia que recientemente había sido incluido en la lista de fármacos prohibidos en el Abierto de Australia de 2016.

Sharapova apeló su suspensión de dos años ante el TAS, que redujo la sanción al fallar que la jugadora rusa no tuvo "culpa significativa" en el caso y que no se dopó intencionalmente.

Halep, quien cumplirá 35 años cuando su suspensión concluirá, dijo que ajustó sus suplementos nutricionales previo a la temporada en pistas duras de 2022.

"Yo tomo con seriedad las reglas que gobiernan nuestro deportes y me enorgullezco de que nunca he consumido una sustancia prohibida adrede o intencionalmente", dijo en su comunicado. "Me niego a aceptar su fallo de cuatro años de suspensión".