Sinner derriba a Alcaraz en las semifinales del Abierto de China

El italiano y sexto preclasificado Jannik Sinner intentará conquistar su tercer título de la temporada tras doblegar el martes 7-6 (4), 6-1 al español Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de China.

Sinner enfrentará en la final del miércoles al tercer cabeza de serie Daniil Medvedev luego que el ruso despachó 6-4, 6-3 al alemán Alexander Zverev (8vo preclasificado).

Tras ceder dos veces su saque en el primer set, Sinner empezó a tomar el control del partido desde el fondo. El italiano de 22 años quebró dos veces el saque del campeón de Wimbledon al inicio del segundo parcial. Tras defender a capa y espada su servicio en varios momentos de apremio, se llevó los últimos cuatro juegos para cantar victoria.

"Por supuesto, que queda entre los mejores", respondió Sinner al valorar el partido como uno de lo más destacados de su carrera. "Diría que cada partido contra él es muy duro. Siempre nos mostramos un gran respeto, los dos jugamos muy bien. Cuando nos enfrentamos, intentamos llevarnos al límite".

"Jugué un poco mejor en los momentos importantes", añadió.

Alcaraz dijo que procuró un infructuoso cambio de táctica para neutralizar a Sinner

"Ee obligó a cambiar mi juego", dijo el número dos del mundo. "No podía hacer lo de siempre. Intenté jugar más profundo, pero no pude.. luego en el segundo set estaba fuera mentalmente, me estaba quejando demasiado, algo que realmente dificulta que puedas jugar a tu mejor nivel".

A primera hora, Medvedev alcanzó su octava final de la temporada al conseguir quiebres de servicio en el tramo final de los dos sets ante Zverev. Levantó cuatro bolas de quiebre.

"Estoy muy contento con mi nivel", dijo Medvedev. "Techo cerrado, condiciones diferentes hoy, más rápidas. Ambos somos unos sacadores fuertes, así que todo quedó para unas cuantas oportunidades y logre saqué mejor cuando tuve que salvar puntos de quiebre.

Medvedev tiene foja de 6-0 contra Sinner. Superó al italiano dos veces en finales esta temporada, primero en Rotterdam y luego en Miami.

SABALENKA, SWIATEK Y GAUFF AVANZAN

La número uno mundial Aryna Sabalenka y la flamante campeona del US Open Coco Gauff sufrieron más de la cuenta para sortear la segunda ronda del cuadro femenino.

Sabalenka, en su primer torneo como número uno del mundo, remontó quiebres de saque en ambas mangas para derrotar a la británica Katie Boulter por 7-5, 7-6 (2). Su rival de turno en octavos de final será la italiana Jasmine Paolini, la 36ta del ranking.

La polaca y segunda del ranking Iga Swiatek no pasó mayores apures para vencer a la francesa Varvara Gracheva por 6-4, 6-1. La polaca se topará con su compatriota Magda Linette.

Gauff, tercera preclasificado, tuvo que remontar en el set decisivo para superar 7-5, 5-7, 7-6 (2) a la croata Petra Martic. La estadounidense levantó un match point y luego dominó el desempate.

La siguiente rival de Gauff será Veronika Kudermetova luego que la rusa venció a la ucraniana Lesia Tsurenko por 3-6, 6-0, 6-0.

También avanzaron la estadounidense Jessica Pegula (4ta preclasificada) y la kazaja Elena Rybakina (5ta). La ucraniana Marta Kostyuk sorprendió 7-6 (5), 6-1 a la tunecina Ons Jabeur (7ma cabeza de serie).