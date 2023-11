Tsitsipas se retira de las Finales de ATP durante duelo ante Rune por lesión

Stefanos Tsitsipas se dio de baja el martes de las Finales de la ATP debido a una lesión de espalda tras disputar sólo tres games de su segundo duelo y con lo que Holger Rune ganó el partido.

Tsitsipas, campeón de la edición 2019, estaba abajo 2-1 en primer set cuando sostuvo una larga conversación con su entrenador antes de ponerse de pie lentamente, negar con la cabeza y dirigirse a darle la mano a Rune.

Esto sucedió apenas después de 17 minutos de partido y que llevó a los abucheos de la afición en Turín —que en lugar tuvieron que conformarse con un duelo de exhibición entre los alternos Taylor Fritz y Hubert Hurkacz.

"Me disculpo con los aficionados y los asistentes que acudieron a apoyarme hoy y ver el partido. Estoy realmente decepcionado que no pude terminar el partido", admitió Tsitsipas. "Mis doctores y tras las varias visitas en los últimos días me sugirieron que jugara, me dieron luz verde para salir e intentarlo".

"Desafortunadamente estuvo muy mal en la cancha... odio retirarme de los partidos. No soy ese tipo de persona que abandona a la mitad del encuentro y me mata no poder terminar un torneo, uno para el que me he preparado por mucho tiempo, me aseguré de estar en forma y demostrar mis capacidades como jugador".

El griego, que perdió el domingo 6-4, 6-4 ante el favorito local Jannik Sinner, tuvo que acortar una sesión de práctica el viernes debido a una aparente problema físico, pero Tsitsipas dijo que estaba "absolutamente bien".

Hurkacz reemplazará a Tsitsipas y enfrentará al número uno Novak Djokovic el jueves.

Rune perdió su primer duelo 7-6 (4), 6-7 (1), 6-3 ante el número uno del mundo Novak Djokovic, pero el danés ahora lidera su grupo por encima de Djokovic antes de su duelo más tarde ante Sinner.

"Por supuesto (no era la forma en la que quería ganar). Es desafortunado", admitió Rune. "Lo podías ver en el primer saque, no estaba sirviendo al 100. Por supuesto algo sucedía y cuando pidió a su fisioterapeuta, lo supe. Es una temporada larga, le deseo lo mejor".

Tsitsipas se dio también de baja del torneo 2021 tras perder el primer encuentro.

"Fue desafortunado. Han sido dos ediciones aquí en Turín en las que me he tenido que retirar", admitió Tsitsipas. "Nunca me había sucedido antes que tuviera que retirarme. Muy pocas ocasiones que pueda recordar".