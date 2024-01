Gauff avanza en Australia; Jabeur y Wozniacki quedan fuera en 2da ronda

Coco Gauff evitó las sorpresas que caracterizaron la cuarta jornada del Abierto de Australia y se colocó en la tercera ronda mediante un triunfo 7-6 (6), 6-2 sobre su compatriota estadounidense Caroline Dolehide.

Ons Jabeur, la sexta preclasificada, y Caroline Wozniacki, alguna vez primera del escalafón, quedaron fuera del certamen en la segunda ronda, tras caer ante dos jóvenes rusas también el miércoles.

Gauff, en cambio, salió adelante luego de una dura batalla en el primer parcial, y resolvió en el segundo.

Dolehide sacó con posibilidad de llevarse el primer set en 6-5, antes de que Gauff, monarca del Abierto de Estados Unidos, tomara el control en el desempate.

"Fue realmente duro", dijo Gauff. "Si le das a ella una pequeña oportunidad, te castiga por ello. Así que, si pudiera volver en el tiempo, cambiaría eso".

En la siguiente fase, Gauff enfrentará a otra estadounidense, Alycia Parks, quien llegó a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam en individuales por primera ocasión, al doblegar 7-5, 6-4 a la canadiense Leylah Fernández, por 7-5, 6-4.

Mirra Andreeva eliminó a Jabeur por 6-0, 6-2. La adolescente rusa que fue finalista en la categoría juvenil de este certamen el año pasado, aprovechó los 24 errores no forzados por parte de la tunecina, quien disputó la final de Wimbledon el año pasado.

El encuentro se resolvió en apenas 54 minutos.

Andreeva tuvo también la distinción de ser la primera tenista en avanzar a la tercera ronda en Melbourne Park este año.

"Yo estaba realmente nerviosa antes del partido, porque me inspira mucho Ons y la forma en que juega", comentó Andreeva, de 16 años. "Antes de que yo comenzara en la Gira de la WTA, siempre miraba sus partidos y me inspiraba. Ahora he tenido la oportunidad de jugar contra ella".

Es el segundo año consecutivo que Jabeur cae en la segunda ronda en Melbourne.

Wozniacki, quien se coronó aquí en 2018, sucumbió 1-6, 6-4, 6-1 frente a Maria Tomafeeva, de 20 años, quien debuta en el cuadro principal de un major.

Wozniacki, quien tuvo dos hijos antes de volver a la Gira de la WTA en 2023 tras un alejamiento de tres años y medio, llegó a tener ventaja de un set y 2-0 antes de que Tomafeeva diera la vuelta al duelo con un devastador golpeo, incluidos 40 winners.

"Realmente estoy ahora sin palabras", dijo Tomafeeva. "Fue un gran honor jugar aquí hoy ante Caroline. Yo iba al partido sin expectativas, pero disfruté cada segundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/17/ons-jabeur-tras-perder-2da-ronda-en-australian-open-ap-photo-asanka-brendon-ratnayake.jpg Ons Jabeur, de Túnez, saluda mientras sale de la cancha luego de su derrota en la segunda ronda ante Mirra Andreeva de Rusia en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia, el miércoles 17 de enero de 2024. (AP/ASANKA BRENDON RATNAYAKE)

Jabeur y Wozniacki disputaron sus duelos bajo techo en la Arena Rod Laver. La lluvia causó que el comienzo de los encuentros en las pistas exteriores se demorara varias horas.

Beatriz Haddad Maia (10ma) derrotó 6-1, 6-2 a Alina Korneeva, de 16 años, mientras que Amanda Anisimova continuó su regreso tras un receso de siete meses por salud mental con un triunfo 6-2, 6-3 sobre Nadia Podoroska.

Jannick Sinner (4to preclasificado) derrotó 6-2, 6-2, 6-2 a Jesper de Jong en la Arena Margaret Court, el tercer estadio del Melbourne Park con techo retráctil.

El semifinalista del Abierto de Australia Ben Shelton, 16to preclasificado, pasó de ronda al imponerse 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5) al local Chris O'Connell. Tuvo al alcance puntos de partido en el 12mo juego del cuarto set pero no logró aprovecharlos, y necesitó dos más en el tiebreaker antes de consolidar la victoria.

El anfitrión Álex de Miñaur (10mo) doblegó 6-3, 6-0, 6-3 a Matteo Arnaldi. De Miñaur se enfrentará ahora al italiano Flavio Cobolli, procedente de la clasificación y que derrotó a Pavel Kotov 7-5, 6-3, 5-7, 6-2. Taylor Fritz, 12mo cabeza de serie, también pasó de ronda.

Los campeones defensores Novak Djokovic y Aryna Sabalenka encabezaban la cartelera nocturna del miércoles, en un Abierto de Australia que comenzó por primera vez en domingo.

La bielorrusa Sabalenka, quien consiguió su primer título de Grand Slam aquí hace 12 meses, se medía con Brenda Fruhvirtova, checa de 16 años. El serbio Djokovic, 10 veces monarca del evento, chocaba con la esperanza local Alexei Popyrin.