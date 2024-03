Alcaraz inicia su camino en Miami con una contundente victoria ante Carballés; Sinner avanza

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Carlos Alcaraz, campeón de Indian Wells y segundo de la clasificación, inició su campaña en el Abierto de Miami con un enfático triunfo el sábado 6-2, 6-1 ante su compatriota español Roberto Carballés.

El tenista de 20 años, que es reinante campeón de Wimbledon, dominó el encuentro de inicio a fin con su impresionante velocidad y agilidad. Salvó los tres puntos de quiebre que enfrentó para conseguir su séptima victoria seguida.

Jannik Sinner avanzó a la tercera ronda con la victoria 6-3, 6-4 ante su compatriota italiano Andrea Vavassori. El tercero de la clasificación mundial y que ganó el Abierto de Australia y fue finalista del Miami el año pasado tuvo que esperar hasta el día siguiente para confirmar su victoria después de que la lluvia obligó a suspender el duelo del viernes cuando Sinner estaba arriba 3-2.

Sinner, de 22 años, amplió su récord a 12-0 ante rivales italianos en la Gira.

"Creo que hay una gran diferencia aquí que en otros lugares", admitió Sinner. "Creo que aquí la cancha me queda mejor por que la bola no rebota tanto. Pero me siento mentalmente más libre para jugar, creo que eso es lo más importante".

Andy Murray avanzó a la tercera ronda con la victoria 7-6, 6-3 ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (29). El duelo también se aplazó el viernes por la lluvia y Murray, que ganó Miami en el 2009 y 2013, puso fin a una racha de nueve derrotas ante rivales de entre los mejores 50 del mundo en el que es su 995mo encuentro en la Gira.

"Mi cuerpo lo siente", admitió Murray, quien cumple 37 e mayo. "Siento que he disputado mil. Obviamente he estado un largo rato en la Gira. Mi primer duelo fue cuando cumplí 18 años... Ha sido una larga carrera, pero increíble".

En las mujeres, la primera de la clasificación Iga Swiatek, quien viene de ganar el título de Indian Wells al semana pasada, superó 6-1, 6-1 a Camila Giorgi en poco más de una hora. Con esta Swiatek llegó a 81 victorias en 100 encuentros en su carrera en Masters. Sól Serena Williams (87) tiene más.

Naomi Osaka continúa con su regreso y venció por 6-2, 7-6 (5) con Elina Svitolina (17). Osaka venía de perder en la tercera ronda en Indian Wells y tiene dos victorias ante rivales del Top en sus últimos cuatro duelos.

"Definitivamente creo que fue uno de mis mejores encuentros (del año), si no que el mejor", aseguró Osaka. "Pero también quiero jugar mejor cada partido".

Un día después de que la lluvia y viento retrasó el inicio de los juegos y suspendió otros más, la tormenta obligó a aplazar el inicio del sábado casi 3 horas.

En un día de varias sorpresas, el brasileño Thiago Seyboth Wild sorprendió 6-3, 6-4 al estadounidense Taylor Fritz para alcanzar al tercera ronda. Varios aficionados brasileños asistieron y ovacionaron tan fuertemente a su compatriota que Fritz se quejó con el umpire.

Christopher O'Connell venció 7-5, 7-6 a Francis Tiafoe (22); Tommy Paul (14) al parecer se torció el tobillo izquierdo en el segundo set ante Martin Damm Jr. y se retiró.

En más acciones, Jessica Pegula avanzó a después de que Zhu Lin se retiró por enfermedad cuando estaba abajo 6-4, 4-1.