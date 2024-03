Murray, tres veces campeón de Grand Slam, sufre lesión seria en el tobillo en su derrota en Miami

El tres veces campeón de Grand Slam Andy Murray dijo que sufrió una lesión significativa en el tobillo en el Abierto de Miami que espera que lo mantenga alejado de las canchas por algún tiempo.

Murray dijo en una publicación en Instagram el lunes que tuvo una "rotura total" del ligamento talofibular anterior y una "rotura casi total" del ligamento calcáneo peroneo.

Dijo que verá a un especialista en tobillo para determinar qué sigue.

"No hace falta decir que esto es difícil de aceptar y estaré fuera por un periodo extenso", continuó Murray. "Pero regresaré con una cadera y sin ligamentos de tobillo cuando sea el momento adecuado".

Murray se sometió a una cirugía de remplazamiento de la cadera en 2019.

El domingo perdió con Tomas Machac 5-7, 7-5, 7-6 (5).

"Obviamente todavía me encanta competir y todavía amo el juego. Pero obviamente se vuelve cada vez más difícil a medida que creces el competir con los jóvenes y mantener tu cuerpo en forma y fresco", dijo Murray el mes pasado en Dubai en una entrevista en la cancha después de una victoria. "Probablemente no me queda mucho tiempo, pero haré lo mejor que pueda estos últimos meses".

El británico, de 36 años, fue número uno del mundo y ha ganado el Abierto de Estados Unidos en 2012 y Wimbledon en 2013 y 2016.