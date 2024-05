Nadal regresa a Roland Garros y entrena, pero no se confirma si jugará

Rafael Nadal retornó el lunes a Roland Garros para entrenarse y determinar si está en condiciones para competir en el Abierto de Francia, el torneo de Grand Slam del cual es el dueño del récord con 14 títulos.

El astro español de 37 años hizo acto de prensa a última hora de la tarde junto a su entrenador, Carlos Moyá. Peloteó sin exigir demasiado en la pista Philippe-Chatrier que estaba abierta al público.

Alrededor de 6.000 aficionados acudieron a la pista central de Roland Garro y vitorearon a Nadal cuando saltó a la arcilla roja.

Después del entrenamiento, que duró hora y media aproximadamente, Nadal firmó autógrafos y desapereció después por el túnel que dirige hacia los vestuarios.

La práctica del lunes permitió a Nadal tomarle el pulso a la superficie de Roland Garros, donde no ha jugado en dos años, y poner a prueba su condición física.

El certamen arranca el domingo y aún no se confirmado si Nadal competirá.

Busca ponerse a tono tras perderse casi todo 2023 tras someterse a una cirugía por una lesión en la cadera. Tampoco ha jugado mucho esta temporada debido a molestias en la cadera y un músculo abdominal.

Su reciente derrota en su segundo partido en el Abierto de Italia — por 6-1, 6-3 ante Hubert Hurkacz — dejó al campeón de 22 Grand Slams con dudas sobre competir en París.

"Si tengo que decir por qué lado me inclino es por intentar jugarlo y dar lo mejor de mí", dijo Nadal hace semana y media. "No podía no jugar el torneo más importante de mi vida".

Nadal aún no ha confirmado definitivamente si disputará el Abierto de Francia, donde entraría al cuadro final con ranking protegido La expectativa es que este será el último año del mallorquín en la gira, y por lo tanto la despedida al torneo en el que más ha brillado.

Conquistó Roland Garros para el 22do título grande de su carrera, la segunda mayor cantidad en la historia — por debajo de los 24 de Novak Djokovic.

Nadal se perdió el Abierto de Francia por culpa de la cadera.