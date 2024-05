Iga Swiatek salva un punto de partido para eliminar a Osaka en tres sets en el Abierto de Francia

Iga Swiatek salvó un punto de partido y se llevó los últimos cinco games para superar 7-6 (1), 1-6, 7-5 a Naomi Osaka en la segunda ronda del Abierto de Francia el miércoles en un apasionante encuentro entre la actual número uno del mundo y la exnúmero uno que suman cuatro títulos de Grand Slam cada uno.

Swiatek extendió su racha de victorias en Roland Garros a 16 encuentros cuando intenta ganar su cuarto trofeo consecutivo en el major de arcilla. Mientras que Osaka, que llegó a estar arriba 5-2 antes de dejar ir el tercer set, dejó en claro que aún es capaz de jugar un tenis de élite.

Fue un duelo de ida y vuelta que duró más de dos horas y media mientras la lluvia golpeaba el techo retráctil de la cancha Philippe Chatrier —la llovizna obligó a posponer 23 duelos individuales al jueves.

Osaka sacó para la victoria 5-3 en el set decisivo y sostuvo el punto de match hasta que su revés pegó en la red. Poco después Osaka falló otro revés y Swiatek finalmente convirtió un punto de quiebre en la décima oportunidad del set.

Posiblemente la falta de actividad al más alto nivel finalmente alcanzó a Osaka, quien continuó desvaneciéndose y acumulando errores y dobles faltas.

Mientras que en los hombres, el derechazo de Carlos Alcaraz le causó problemas en el Abierto de Francia. Lo mismo que su rival que su rival que venía de la ronda de clasificación y es el 176mo del mundo. Tras ceder el tercer set y estar abajo por un quiebre en el cuarto, Alcaraz necesitó acelerar —y lo hizo, ganando cinco games seguidos para superar 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 a Jesper de Jong el miércoles en la segunda ronda.

Alcaraz está lidiando con un problema en el brazo derecho y que limitó su preparación para Roland Garros, incluso admitió que tiene miedo de utilizar su fuerte derechazo. Ha estado utilizando una manga blanca en el antebrazo, que posiblemente le ha ayudado, aún así cometió 26 erores no forzados con la derecha, más de la mitad de sus 47 totales.

Aunque se enorgullece de ser un tenista entretenido y no sólo de ser un atleta, tendrá que recalibrar un poco.

"Me tuve que olvidar un poco de poner un espectáculo... fue difícil", admitió Alcaraz. "Estuve un poco en problemas, pero feliz de lograrlo al final".

Entre los ganadores del día estuvieron Sofia Kenin, campeona de Australia 2020 y finalista ese año en el Abierto de Francia, así como dos finalistas en un Grand Slam: Ons Jabeur y Stefanos Tsitsipas.

Jabeur avanzó a la tercera ronda con la victoria 6-3, 1-6, 6-3 ante Camila Osorio y Tsitsipas sigue su camino al superar 6-3, 6-2, 6-7 (2), 6-4 a Daniel Altmaier.

Kenin llegó al Abierto de Francia con marca de 4-13 en la temporada y ahora se encuentra en la tercera ronda de Roland Garros tras eliminar 6-3, 6-3 el miércoles a la francesa Caroline Garcia (21).

"Su estilo de juego aniquiló mis puntos fuertes. Toma la bola rápido, cambia de dirección, regresa la bola bien", reconoció Garcia. "Eso complica jugar en su contra".

La carrera de la tenista de 25 años sufrió debido a varios problemas de salud y actualmente es 56ma de la clasificación tras haber alcanzado el cuarto puesto en algún momento. No había participado en el Abierto de Francia desde el 2021.

"Me encanta la arcilla, siento que encaja con mi juego. Intento usarlo en mi favor y me encantan las canchas aquí. Especialmente jugar en la cancha Philippe Chatrier fue especial y memorable. Me siento muy cómoda ne esta cancha", indicó Kenin. "Tengo grandes memorias ahí, entonces intento usarlo en mi favor".

Kenin tuvo que lidiar con un persistente problema en el pie, COVID-19 y una lesión en el tobillo derecho.

Sus resultados en los eventos más importantes han sido malos: quedó eliminada en la primera o segunda ronda en seis de los últimos siete Grand Slams. Kenin no ha jugado especialmente bien este año y ha perdido siete veces en la primera ronda.

Pero la arcilla ha sido su aliada con cinco de seis triunfos en esta superficie y que se utiliza en el Abierto de Francia. La superficie enfatiza los movimientos, una de las habilidades de Kenin.

"Siento que estoy jugando un gran tenis, el trabajo duro está rindiendo frutos", indicó Kenin. "Estoy muy feliz".

