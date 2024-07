Fritz vence a Zverev en Wimbledon, Djokovic avanza pero se enfrenta con el público

Taylor Fritz realizó algunas modificaciones después de perder los dos primeros sets para derrotar el lunes 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 6-3 al dos veces finalista de Grand Slam y alcanzar los cuartos de final de Wimbledon.

Fritz, de 26 años, de California, igualó la mejor actuación de su carrera en un torneo de Grand Slam.

El partido, jugado con el techo retráctil de la cancha central cerrado, fue el número 35 en ir a cinco sets en el All England Club este año, empatando el récord de la mayor cantidad en cualquier evento de Grand Slam en la Era Abierta, que comenzó en 1968.

La remontada de Fritz es la undécima de una desventaja de dos sets en esta edición de Wimbledon, más que en cualquier otro año.

“Fue increíble”, dijo Fritz, un californiano de 26 años, “hacer eso en la cancha central de Wimbledon, dos sets abajo”.

Zverev, cuarto preclasificado, fue finalista ante Carlos Alcaraz en el Abierto de Francia el mes pasado. También perdió en la final del Abierto de Estados Unidos de 2020 contra Dominic Thiem.

El alemán llegó al lunes habiendo ganado los nueve sets que había jugado en Wimbledon este año y mantenido en sus 41 juegos de servicio. Pero Fritz le rompió el saque una vez en el tercer y quinto set.

Zverev se lastimó la rodilla izquierda durante una caída en su partido anterior.

“Estaba jugando con una pierna”, dijo Zverev. “Era bastante obvio que no estaba al 100% hoy, ¿verdad? No me moví, en realidad, en todo el partido. Cojeaba más que corría”.

Fritz se unió a su compatriota Tommy Paul en los cuartos de final, dándole a Estados Unidos dos hombres tan profundos en el torneo por primera vez desde 2000.

El rival de Fritz en cuartos de final será el No. 25 Lorenzo Musetti que avanzó a los primeros cuartos de final de Grand Slam de su carrera el lunes en Wimbledon tras vencer a Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.

Musetti se une a la No. 1 Jannik Sinner y a la No. 7 Jasmine Paolini haciendo historia para Italia: es la primera vez que tres italianos alcanzan los cuartos de final en el mismo Grand Slam.

“Ha sido casi un año, realmente desafiante con muchas experiencias nuevas con el embarazo de mi novia y convertirme en padre. Muchas cosas sucedieron y cambiaron”, dijo Musetti en una entrevista en la cancha.

El No. 9 Álex de Miñaur alcanzó sus primeros cuartos de final de Wimbledon al eliminar al francés Arthur Fils, de 20 años, por 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. El australiano de 25 años se enfrentará al siete veces campeón de Wimbledon Novak Djokovic, quien eliminó al No. 15 Holger Rune 6-3, 6-4, 6-2 en el último partido del lunes por la noche en la cancha central.

Los espectadores a menudo emitían fuertemente “Ruuuuune” -el joven danés a menudo es saludado de esa manera durante los partidos-, pero Djokovic pensó que la gente en las gradas en realidad estaba diciendo “Booooo”, y les hizo saber que no estaba contento.

Las ganadoras en los partidos de cuarta ronda femenina incluyeron a la campeona de 2022 Elena Rybakina, la cabeza de serie No. 21 Elina Svitolina y la campeona del Abierto de Francia de 2017 Jelena Ostapenko. Rybakina se enfrentará a Svitolina en los cuartos de final, y la próxima oponente de Ostapenko será la No. 11 Danielle Collins o la ganadora del Abierto de Francia 2021 Barbora Krejcikova.

Rybakina avanzó cuando la No. 17 Anna Kalinskaya dejó de jugar debido a una lesión en la muñeca, Svitolina abrumó a Wang Xinyu 6-2, 6-1, Krejcikova derrotó a la No. 11 Danielle Collins 7-5, 6-3, y Ostapenko ganó 6-2, 6-3 a Yulia Putintseva, quien venció a la No. 1 Iga Swiatek en la tercera ronda.