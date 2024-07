Djokovic desliza la posibilidad de un regreso de Kyrgios en el US Open

El australiano Nick Kyrgios hace una devolución al serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon, el 10 de julio de 2022 se perfila su retorno en el US Open ( AP/ALASTAIR GRANT, ARCHIVO )

Nadie sabe con seguridad cuándo volverá Nick Kyrgios al tenis tras casi dos años alejado de la Gira de la ATP por las lesiones. Pero quizás el australiano, finalista de Wimbledon en 2022, haya dado una pista a Novak Djokovic esta semana, cuando ambos practicaban en el All England Club.

"Él realizó un servicio realmente bueno y dijo: ´Bien, podría volver en el U.S. Open´. No sé si estaba bromeando o no", relató Djokovic el viernes, tras ganar su semifinal. "Pero déjenme decirles que él está pegándole a la bola mejor que nunca, de verdad".

Kyrgios, de 29 años, cayó ante Djokovic en la final de Wimbledon, antes de quedar marginado de la gira por una serie de problemas de rodilla y muñeca.

Ha disputado sólo un partido oficial de individuales desde octubre de 2022. Ha sido comentarista de la TV durante Wimbledon.

El US Open comienza a finales de agosto.

"Sí, pienso que el retorno está cerca, pero es difícil decirlo de verdad, porque una cosa es... entrenar por una hora o dos y otra diferente cuando estás en la gira, jugando un torneo en el que tienes que volver dada día, quizás durante cuatro, cinco o seis días seguidos", explicó el serbio. "Supongo que él tampoco sabe si su muñeca responderá bien cuando juegue un torneo de verdad".

Djokovic, quien se medirá el domingo con el español Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, confió en que Kyrgios pueda competir de nuevo.

"Pienso que todos en el tenis esperan que él pueda volver rápidamente", dijo Djokovic. "Y es que definitivamente lo necesitamos en la gira".