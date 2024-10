Popyrin da la sorpresa y elimina a Medvedev en la segunda ronda del Masters de París

Alexei Popyrin sorprendió al cuarto sembrado Daniil Medvedev 6-4, 2-6, 7-6 (4) en la segunda ronda del Masters de París el miércoles en un tenso encuentro de altibajos.

El australiano de 25 años, que ganó su primer Masters este verano en Montreal, había perdido sus tres anteriores enfrentamientos ante el ruso.

Popyrin y Medvedev se combinaron para 86 errores no forzados bajo la arena techada del Palais Omnisports.

Medvedev estaba abajo 4-1 en el set decisivo, pero se recuperó para obligar a disputar un desempate y que Popyrin jugó de forma más agresiva. Medvedev cometió una doble-falta para regalarle el punto de partido a Popyrin, quien convirtió en la red.

Fue la tercera derrota en la primera ronda para Medvedev en París y no ha ganado ningún título esta temporada.

Una mala decisión del umpire de línea y que obligó a que se volviera a disputar un punto en el octavo game del tercer set, molestó a Popyrin, pero el australiano se recuperó fácilmente y ganó el punto con un destacado derecho de volea.

“Cosas como esta, intento que me prendan en lugar de apagarme”, indicó Popryin. “Fue difícil de asumir, pero definitivamente me animó y posiblemente me despertó un poco y tal vez jugué con más libertad”.

También, el octavo sembrado Grigor Dimitrov se mantiene en la pelea para avanzar a las Finales de la ATP tras remontar para eliminar al argentino Tomás Martín Etcheverry 6-7 (9), 6-3, 7-5.

Dimitrov, que salvó los tres puntos de quiebre que enfrentó, está en el décimo puesto de la carrera a las Finales de la ATP del próximo mes. Dimitrov podría clasificar si llega a la final en París.

“Son condiciones complicadas, al final del año es difícil”, admitió Dimitrov. “Todos quieren dejar todo en la cancha. Daría mucho a cambio por estar (en las Finales). Estoy en posición de aún ser contendiente y estoy peleando ante los mejores del mundo y sigo superando a los más jóvenes. Eso me da confianza y me pone feliz".

Aunque el francés Giovanni Mpetshi Perricard perdió 6-7 (12), 6-1, 6-3 ante Karen Khachanov, fue un buen día para los jugadores locales. El francés Arthur Rinderknech, quien recibió un comodín, también avanzó a la tercera ronda al superar 7-6 (6), 7-6 (7) al estadounidense Alex Michelsen. Más tarde se le unieron sus compatriotas Ugo Humbert, Arthur Fils y Adrian Mannarino.

También avanzó a la tercera ronda, Holger Rune (13). El excampeón del Masters de París superó 6-4, 6-2 a Alexander Bubik