Coco Gauff cierra la temporada con título de Finales WTA y un cheque de 4,8 millones de dólares

A Coco Gauff le gusta poner atención a lo que la gente dice sobre ella y ocasionalmente disfruta responder, por lo que no debería sorprender que decidiera escribir un mensaje en redes sociales tras concluir la temporada 2024, con una consagración en las Finales de la WTA y un cheque de 4,8 millones de dólares.

"Lol, seguramente dejé atrás las acusaciones de una mala temporada", escribió Gauff.

Tras vencer a la número 1 y 2 del mundo — Aryna Sabalenka e Iga Swiatek— en Riad, Arabia Saudita, Gauff superó a la campeona olímpica Zheng Qinwen por 3-6, 6-4, 7-6 (2) el sábado por el título. Eso permitió que Gauff, la número 3, cerrara su año con un marca de 54-17 y tres trofeos.

"He tenido muchos altibajos. En momentos, se sintió genial. En otros, se sintió terrible. Básicamente, un año típico en la gira", dijo la tenista de 20 años en una entrevista telefónica con The Associated Press.

"¿Lo peor? Definitivamente mi derrota en el Abierto de Estados Unidos. Sentí que fue una derrota difícil para mí, porque cometí muchas dobles faltas", añadió Gauff con una risa autocrítica. "Sentí que estaba cerca, pero simplemente no me di la mejor oportunidad".

¿Cómo dejó atrás esa derrota en la cuarta ronda en la que cometió 19 dobles faltas frente a Emma Navarro en septiembre como la campeona defensora en Flushing Meadows?

Aunque la derrota fue decepcionante — dónde ocurrió, cómo ocurrió — marcó un momento crucial.

Gauff decidió la relación con su entrenador Brad Gilbert y contrató a Matt Daly para trabajar junto a Jean-Christophe "JC" Faurel en su equipo.

Desde entonces Gauff tiene una marca de 13-2 en sus últimos tres torneos, incluyendo dos títulos y una semifinal.

"La clave es que cuando alcanzas un punto bajo, la única dirección a la que puedes ir es hacia arriba", explicó Gauff. "Así que en ese momento, simplemente dije, ´Bueno, tengo que mejorar en algunas cosas, y solo intentar hacer eso´".

Hasta ahora, todo va bien.

Gauff promedió 4,6 dobles faltas en sus cinco partidos en las Finales de la WTA, ciertamente una mejor cifra que en el US Open. Pero no le fue fácil llegar a la final.

La racha de Gauff incluyó victorias sobre Sabalenka (en las semifinales) y Swiatek (en la fase de todos contra todos), haciendo de la estadounidense la jugadora más joven que derrota a las dos primeras del ranking femenino en el mismo torneo desde Maria Sharapova en el Abierto de Estados Unidos de 2006.

"Ella es una guerra", dijo Sabalenka sobre Gauff.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.