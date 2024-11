´Gracias, Rafa´: Nadal se retira tras la Copa Davis en España

La inminente retirada de Rafael Nadal será el tema central de la fase final de la Copa Davis desde el momento en que comience el martes en el sur de España.

Si eso no fuera ya evidente, basta con mirar la pancarta de 2.600 metros cuadrados —aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol— que rodea el estadio de fútbol frente al recinto que alberga el torneo de tenis por equipos.

El cartel azul, visible desde la autopista que sale del aeropuerto de Málaga, está marcado con grandes letras blancas que leen: "GRACIAS, RAFA". Entre esas dos palabras hay una imagen de Nadal con una raqueta de tenis en la mano izquierda, vistiendo una de sus características camisetas sin mangas y su siempre presente cinta para la cabeza. Se le muestra de espaldas al mundo, alejándose, simbolizando la despedida del deportista español de 38 años tras una carrera extraordinaria.

"Va a ser muy emocionante para todos", dijo el director del torneo, Feliciano López, exjugador que se enfrentó 14 veces a Nadal en el circuito como oponente en individuales y también fue su compañero en la Copa Davis. "Muy emotivo, al mismo tiempo".

Ese sentimiento probablemente se aplique a los aficionados de Nadal, otros jugadores, su familia —su esposa y su hijo han asistido a los entrenamientos— y, comprensiblemente, al propio campeón de 22 Grand Slams a medida que se acerca el martes. Ese día, España se enfrentará a Holanda en una cancha dura cubierta en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

"Es increíble que pueda ser el último partido que juegue Nadal", dijo el domingo el capitán holandés Paul Haarhuis, "y esperamos darle un bonito ´Adiós´".

Nadal se sometió a una cirugía de cadera en junio de 2023 y se perdió casi toda esa temporada. Este año enfrentó un nuevo problema muscular en la cadera y una lesión abdominal, parte de una larga serie de problemas que contribuyeron a que su cuerpo se sintiera como lo que describió como "una jungla" en mayo después de perder en la primera ronda del Abierto de Francia, el torneo de Grand Slam en arcilla que ha ganado un récord de 14 veces.

Esa fue su única aparición en Grand Slam todo el año. Nadal jugó un total de 23 partidos oficiales de individuales en las últimas dos temporadas combinadas. Eso incluye un récord de 12-7 en 2024. Sus últimos partidos reales fueron en los Juegos Olímpicos a principios de agosto, cuando perdió en la segunda ronda de individuales ante Novak Djokovic y en los cuartos de final de dobles junto a Carlos Alcaraz.

El capitán de España David Ferrer, subcampeón del Abierto de Francia 2013 frente a Nadal, aún no ha revelado cómo empleará a la estrella en Málaga.

Podría ser en individuales, aunque Nadal dijo que se hará a un lado si no cree que puede ganar. Podría ser en dobles con su heredero aparente de 21 años, Alcaraz, en una renovación de su asociación "Nadalcaraz". Podría ser ambos. Si España supera a Holanda, se enfrentaría a Alemania o Canadá en las semifinales el viernes.

"Realmente quiero que se retire con un título", dijo Alcaraz.

Los cuartos de final del jueves enfrentan a Estados Unidos contra Australia, y al campeón defensor Italia —cuya lista incluye al número 1 del mundo, Jannik Sinner— contra Argentina. Los ganadores de esos enfrentamientos se medirán en las semifinales el sábado. El campeonato se decidirá el domingo.

Cuando Nadal explicó el mes pasado que la Copa Davis sería el final para él, habló en términos felices sobre sus más de dos décadas en el deporte.

"Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad", dijo.

Se convierte en el segundo miembro de los llamados "Tres Grandes" del tenis masculino en retirarse.

Roger Federer anunció su partida en 2022 —haciendo equipo con Nadal en dobles en la Copa Laver, luego llorando junto a su rival de toda la vida y, eventualmente, amigo— mientras que Djokovic sigue cerca de la cima del juego.

La Serbia de Djokovic no se clasificó para los cuartos de final de la Copa Davis, pero éste escribió en redes sociales que estaría presente en Málaga. ¿Quién sabe quién más podría aparecer en la multitud agotada de 9.200 el martes, no solo del mundo del tenis, y no solo atletas de otros deportes, sino otras celebridades también?

"No sé si vamos a tener asientos para todos", dijo López. "Todos quieren estar allí para su despedida".

Habrá muchas personas sintonizando por televisión desde lejos, incluidos otros jugadores de tenis, por supuesto.

"Voy a verlo. Voy a disfrutarlo", Daniil Medvedev, el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 y quien perdió ante Nadal en dos finales de Grand Slam. "Es un gran momento para el deporte, porque él hizo mucho por el deporte".