Halep critica el manejo del caso de dopaje de Swiatek comparado con el suyo

Simona Halep, excampeona de Wimbledon y del Abierto de Francia, expresó su consternación por la manera en que se manejó el caso de dopaje de Iga Swiatek en comparación con el suyo.

La rumana de 33 años inicialmente que recibió un veto de cuatro años por dopaje, dijo que hubo diferencias severas en cómo las autoridades de tenis trataron sus casos.

"Me siento e intento entender, pero realmente es imposible para mí comprender algo así", publicó Halep el viernes en su cuenta de Instagram. "Me siento y me pregunto, ´¿Por qué una diferencia tan grande en el tratamiento y el juicio?´"

"No puedo encontrar, y no creo que pueda haber, una respuesta lógica. Solo puede ser mala voluntad por parte de la ITIA, la organización que hizo absolutamente todo para destruirme a pesar de las pruebas".

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció el jueves que Swiatek campeona de cinco majors, aceptó una suspensión de un mes después de dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina, un medicamento para el corazón conocido como TMZ.

La polaca de 23 años falló una prueba de drogas fuera de competencia en agosto, y la ITIA aceptó su explicación de que el resultado fue involuntario y causado por la contaminación de un medicamento sin receta, Melatonina, que Swiatek estaba tomando por problemas con el cambio de horario y el sueño.

Halep, quien ganó el Abierto de Francia en 2018 y Wimbledon en 2019, recibió una suspensión de cuatro años después de dar positivo por la droga prohibida Roxadustat en el Abierto de Estados Unidos 2022.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la suspensión a nueve meses tras aceptar la explicación de que fue a través de un suplemento contaminado. Pero se perdió año y medio.

"Siempre he creído en el bien, he creído en la justicia de este deporte, he creído en la bondad", escribió Halep en Instagram. "La injusticia que se me hizo fue dolorosa, es dolorosa y tal vez siempre será dolorosa. ¿Cómo es posible que en casos idénticos que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo (de la temporada), la ITIA tenga enfoques completamente diferentes, en mi detrimento?"

El caso de Swiatek llevó a que Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon 2022, publicara en la red social X, antes conocida como Twitter: "NUESTRO DEPORTE ESTÁ ACABADO".

El tenista canadiense Denis Shapovalov, clasificado No. 56, publicó un sarcástico "suspensión de un mes eh" en su página.

El caso de Swiatek sigue a otro similar que involucra a Jannik Sinner, el número uno del mundo.

Sinner dio positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo pero no fue vetado después de que la ITIA determinó que no tuvo la culpa.

Esto llevó a afirmaciones de algunos observadores de un sistema de dos niveles, sus críticos argumentan que ofrecieron protección a Sinner debido a su estatus como jugador líder.

A principios de este mes, el presidente de la Gira de la ATP, Andrea Gaudenzi, reconoció que "podría haber habido una mejor comunicación" al explicar las reglas involucradas en el caso de dopaje de Sinner, pero refutó las acusaciones de dobles estándares.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje apeló en septiembre la decisión de absolver a Sinner de cualquier delito.

La AMA busca un veto de uno a dos años y se espera que el TAS, con sede en Suiza, emita un fallo final sobre el caso en 2025.

