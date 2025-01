Tien sorprende a Medvedev y es el estadounidense más joven en 3ra ronda de Australia desde Sampras

Learner Tien, un californiano de 19 años que sorteó la fase previo, se convirtió en el hombre estadounidense más joven en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia desde Pete Sampras en 1990, al vencer 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6, 7-6 (10-7) a Daniil Medvedev en un partido que comenzó el jueves por la noche y terminó en las primeras horas del viernes.

El encuentro, que duró 4 horas y 49 minutos, tuvo un poco de todo, incluyendo —difícil de creer— un retraso por lluvia de seis minutos que interrumpió el juego poco antes de las 2:30 de la madrugada, con Tien al saque 5-5 y 15-15 en el quinto set. Cuando reanudaron, Medvedev rompió el servicio y sirvió para la victoria con el marcador 6-5, pero Tien no bajó los brazos. Inmediatamente recuperó el servicio para forzar el desempate final a 10 puntos, que logró ganar poco antes de las 3 a.m., aproximadamente dos horas después de no haber convertido su primer punto de partido.

"Siempre entro a la cancha creyendo que hay una oportunidad de ganar", dijo Tien, quien llegó a su conferencia de prensa con una caja blanca de cartón con una pizza de pepperoni. "No estaba tratando de pensar en el partido como algo más importante que cualquier otro partido que haya jugado. Solo iba a salir, divertirme y ver qué podía hacer".

En cuanto al refrigerio después del partido, dijo: "Iba a ser o de celebración o de consuelo, como un atracón. Definitivamente se siente mejor que sea más de celebración, seguro".

El resultado fue sorprendente debido a la amplia diferencia en experiencia y logros entre los dos jugadores en la Arena Margaret Court. Tien se ubica 121 en el ranking y tenía un récord de 0-3 en Grand Slams antes de esta semana. Medvedev era el quinto preclasificado, ganó el Abierto de Estados Unidos en 2021 y fue subcampeón en Melbourne Park en tres de los últimos cuatro años, incluido hace 12 meses.

"No tengo idea de qué hora es", declaró Tien a pie de cancha.

Debido a la diferencia horaria, el partido terminó alrededor de las 8 de la mañana del jueves por la mañana en California, y Tien tomó el micrófono para hablar directamente a su familia, confiando que estuvieran sintonizados en la televisión.

"No sé si mis padres todavía están viendo... Los amo. Gracias por siempre apoyarme desde el otro lado del mundo", dijo Tien. "Sé que ustedes desearían poder estar aquí. Yo también desearía que pudieran estar".

El zurdo jugó sin miedo y casi sin errores por momentos, sorprendentemente llevándose la mejor parte de los peloteos largos desde la línea de fondo: en los primeros dos sets, ganó 32 de los 51 puntos que duraron nueve o más golpes, incluso saliendo victorioso en uno que duró 45 tiros y otro que duró 32.

Tien estuvo a punto de ganar mientras lideraba 7-6 en el desempate del tercer set. Pero Medvedev borró eso con un saque de 122 mph (196 kph) y eventualmente convirtió su tercer punto de set un poco después de la 1 a.m.

Medvedev fue penalizado con un punto en ese set mientras mostraba los mismos signos de frustración que lo llevaron a destruir una pequeña cámara colgada en la red al golpearla con su raqueta durante una sorprendente y difícil victoria en cinco sets en la primera ronda contra el 418 del ranking.

Después de perder el servicio para quedar 4-3 en el segundo set cuando Tien depositó un globo en la línea de fondo —no fue la única vez que hizo eso a su rival de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 metros)— Medvedev arrojó su raqueta hacia la línea lateral. En otros momentos de ira, Medvedev golpeó una pelota contra la pared trasera, derribó una cámara detrás de una línea de fondo y golpeó su raquetero.

Este fue el primer torneo de la temporada para Medvedev —su esposa recientemente dio a luz a su segundo hijo— y el ruso de 28 años nunca mostró realmente su mejor tenis.

Tien alcanzó dos finales de Grand Slam junior en 2023, en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, y jugó un semestre de tenis universitario en el sur de California antes de convertirse en profesional ese año.

Cumplió 19 años el mes pasado y es el hombre más joven de Estados Unidos en llegar tan lejos en el Abierto de Australia desde que Sampras, de 18 años, alcanzó la cuarta ronda en 1990. Sampras ganó el Abierto de Estados Unidos más tarde ese año, el primero de sus 14 títulos de Grand Slam.

Este partido fue el último resultado significativo para un adolescente en Melbourne este año.

Tien se unió al brasileño João Fonseca y el español Martín Landaluce como el primer trío de adolescentes en clasificarse para el cuadro masculino en un major desde Wimbledon en 2017. Fonseca, quien venció a Andrey Rublev (9no preclasificado) y el checo Jakub Mensik, quien derrotó al Casper Ruud (6), se convirtieron en el primer par de adolescentes en vencer a varones del Top 10 en el mismo torneo de Grand Slam desde que Novak Djokovic y Andy Murray lo hicieron en Wimbledon 2006.

La cifra ascendió a tres con Tien. Lo que hicieron Fonseca y Mensik fue "definitivamente bastante inspirador".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.