Novak Djokovic promete luchar por más títulos de Grand Slam a los 37 años tras su última lesión

MELBOURNE, Australia (AP) — Podría ser tentador descartar a Novak Djokovic en este momento, pensar que podría estar más cerca que nunca de dejar de competir por títulos de Grand Slam y más cerca que nunca de retirarse, donde ya se encuentran sus mayores rivales en la cancha —Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Quizás esos tipos de pensamientos son naturales tras la salida de Djokovic en la semifinal del Abierto de Australia el viernes con un desgarro en el músculo de la pierna. Nole fue abucheado al salir de la cancha cuando abandonó justo después de perder el primer set contra Alexander Zverev, un final abrupto a la búsqueda de Djokovic de un 11mo trofeo en Melbourne Park y para extender su récord con su 25mo título de Grand Slam.

Fue la segunda vez en los últimos cuatro Grand Slams que Djokovic tuvo que abandonar en las etapas finales del torneo. En el Abierto de Francia del año pasado, se desgarró el menisco de la rodilla derecha durante una victoria en la cuarta ronda y se retiró antes de los cuartos de final, luego necesitó cirugía.

También es relevante para la conversación: Djokovic cumplirá 38 años antes del próximo gran torneo de este año, que comienza en Roland Garros a finales de mayo. Fue a esa edad que Nadal puso fin a su carrera en noviembre. Murray, quien es una semana mayor que Djokovic, dejó de jugar en agosto (y entrenó a Djokovic en Melbourne). El último partido de Grand Slam de Federer fue cuando tenía 39 años, aunque anunció que había terminado hasta el año siguiente.

"¿Cuánto me preocupa? No lo sé. No es como si me preocupe cada que me acerco a cada Grand Slam ahora, sobre si me voy a lesionar o no. Pero las estadísticas están en mi contra de alguna manera en los últimos años", reconoció. "Así que es cierto que (he estado) lesionándome bastante en los últimos años. No sé cuál es exactamente la razón de eso. Tal vez varios factores diferentes".

Lo que Djokovic dijo a continuación seguramente hará felices a sus fanáticos y preocupará a sus rivales.

"Seguiré adelante. Seguiré esforzándome por ganar más Slams", dijo Djokovic. "Y mientras sienta que quiero soportar todo esto, estaré por aquí".

Tengan en cuenta que Djokovic se lesionó hacia el final del primer set de su partido anterior, contra Carlos Alcaraz, de 21 años, un campeón de cuatro grandes torneos que ha sido clasificado como número 1. A pesar de eso, Djokovic jugó lo suficientemente bien como para borrar un déficit y superar a Alcaraz en cuatro sets.

Tengan esto en cuenta también: menos de mes y medio después de la operación de la temporada pasada en su rodilla, Djokovic llegó a la final en Wimbledon, que perdió ante Alcaraz. Tres semanas después de eso, Djokovic ganó la tan ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos al vencer a Alcaraz en la final.

Djokovic no pudo dar un cronograma el viernes de cuánto tiempo estará fuera. Tampoco estaba bastante preparado para comprometerse a regresar al Abierto de Australia: "Hay una posibilidad. ¿Quién sabe? Solo tendré que ver cómo va la temporada. ... Si estoy en forma, saludable, motivado, no veo una razón por la cual no vendría".

Hay muchas pruebas de que es un error considerar que Djokovic está acabado.

Aún así, habrá quienes tengan dudas sobre la salud y la longevidad de Djokovic.

