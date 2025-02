Alcaraz conquista su primer título bajo techo al vencer a De Miñaur en Róterdam

Carlos Alcaraz aseguró su primer título en pista cubierta al vencer el domingo en tres sets a Alex de Miñaur en la final del Abierto de Róterdam.

El máximo cabeza de serie del torneo consiguió una victoria 6-4, 3-6, 6-2 para obtener su primer título de la temporada y convertirse en el primer campeón español en los 52 años de historia del torneo.

"Llegué aquí sin sentirme al 100% con el frío, pero cada día me he ido sintiendo mejor", dijo Alcaraz. "Róterdam ha sido una semana muy especial para mí. No sólo por el título... sino por el apoyo que he recibido desde el primer día".

Ningún jugador español había logrado consagrarse en Róterdam. Juan Carlos Ferrero en 2004 y Rafael Nadal en 2009 habían sido los únicos en alcanzar la final, pero perdieron ante Lleyton Hewitt y Andy Murray, respectivamente.

"Fue la primera vez que jugaba aquí y ustedes (los espectadores) hicieron que pareciera que he estado jugando este torneo durante mucho tiempo", dijo Alcaraz.

Fue el 17mo título de Alcaraz en la gira de la ATP y rompió un empate con Juan Carlos Ferrero (16), su actual entrenador. Con 21 años de edad, el español ya cuenta con cuatro títulos de Grand Slam en su carrera.

De Miñaur perdió ante Jannik Sinner en la final de Róterdam del año pasado.

"Estamos luchando por cosas más grandes y mejores", dijo el australiano. "Han sido dos años ya con este trofeo de subcampeón. Espero algún día poder tener en mis manos el del ganador".