US Open modifica formato de dobles mixto y aumenta premio para atraer a estrellas individuales

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori alzan el trofeos de campeones de dobles mixto del US Open, el 5 de septiembre de 2024, en Nueva York. ( AP/JULIA NIKHINSON )

El Abierto de Estados Unidos programará su campeonato de dobles mixtos a la semana anterior al inicio de los partidos del cuadro de individuales, con la esperanza de que un nuevo formato y un premio de un millón de dólares persuadan a los mejores jugadores a competir por un título de dobles de Grand Slam.

La edición de este año contará con 16 equipos compitiendo durante dos días en partidos más cortos. Los organizadores del torneo creen que esto puede atraer a las máximas figuras del tenis, muchas de las cuales han dejado de lado el dobles para mantenerse frescas para los individuales.

"Lo que diría es que la razón detrás de esto es atraer a más aficionados y hacer crecer la base de seguidores en todo el mundo", afirmó Lew Sherr, director ejecutivo y CEO de la Asociación Estadounidense de Tenis. "Pero la forma de hacerlo es tener los nombres más grandes del deporte participando en dobles, y mostrarles formando equipo y jugando en un formato diferente, creemos que es emocionante. De hecho, sabemos que es emocionante".

El plan anunciado el martes establece que la categoría de dobles mixto se dispute entre el 19 y 20 de agosto, durante la semana en que se llevan a cabo las rondas de clasificación para los cuadros de individuales masculinos y femeninos. La actividad en el cuadro principal en individuales comienzan el 24 de agosto.

Los partidos de las rondas iniciales serán al mejor de tres sets, con cuatro juegos y sin puntuación de ventaja. Se disputará un desempate a 10 puntos si los equipos dividen sets, en lugar de un tercer set.

Únicamente la final se asemejará a un partido de Grand Slam: al mejor de tres sets a seis juegos, sin puntuación de ventaja y un super desempate de 10 puntos en lugar de un tercer set.

Sherr dijo que la USTA había discutido un cambio de formato en años anteriores, pero la idea realmente cobró impulso después del año pasado, cuando un evento "Mixed Madness" durante la semana de clasificación atrajo a superestrellas de los individuales como Coco Gauff, Naomi Osaka, Nick Kyrgios y Ben Shelton, y fue ganado por Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa.

"Sabemos y hemos tenido conversaciones a lo largo de los años, como, ¿por qué no participan? y entendemos los desafíos de la programación", dijo Sherr. "Ese evento "Mixed Madness" realmente nos iluminó. Que si pudiéramos desbloquear esa semana y liberar a los mejores jugadores de individuales para participar, porque no comprometía su condición física ni su salud antes de los individuales, había una gran oportunidad para atraerlos y eso es lo que vimos".

Se repartió un premio de 500.000 dólares para ese evento, que solo tuvo cuatro equipos. Al duplicar el premio en metálico para el ganador y ampliar el campo, Sherr cree que se creará una competencia digna de un título de Grand Slam, en lugar de mantenerlo como una exhibición.

"Los jugadores lo disputaron con intensidad", dijo Sherr. "No fue una exhibición, no fue para bromear, no se trajeron niños a la cancha. Fue una competencia y eso para mí fue la prueba. ¿Compitieron? Y la respuesta a eso fue sí. Ahora tenemos la oportunidad de un campeonato mundial legítimo, un campeonato de Grand Slam y creemos que habrá más interés al convertirlo en un evento real".

Ocho equipos obtendrán entrada directa por sus clasificaciones combinadas en individuales, mientras que otros ocho equipos recibirán comodines para el torneo. Sherr se negó a identificar a los jugadores que se habían comprometido, pero dijo que suficientes han expresado interés como para que algunos equipos puedan ser anunciados en las próximas semanas, mucho antes de que se establezca el cuadro durante el verano.

El torneo se jugará en Arthur Ashe y Louis Armstrong, los dos estadios más grandes, y será transmitido por ESPN en horario estelar, una exposición que rara vez se otorga a los dobles.

Pero esto marginará a los especialistas en dobles que dependen de los cheques de pago de Grand Slam y ahora perderán acceso a uno de ellos. Para compensar eso, Sherr dijo que el premio en metálico que se asignó al torneo de dobles mixtos de 32 equipos en el US Open del año pasado se redireccionará a los dobles masculinos y femeninos.

"Tendremos que ver cómo se dan las cosas, pero sabemos que nuestra competencia mixta históricamente ha estado compitiendo con los individuales masculinos y femeninos, y por lo tanto los cuadros han sufrido y la atención ha sufrido", comentó Sherr. "Esta es una oportunidad para darle un gran foco durante dos noches".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.