En un momento complicado y tras cumplir 21 años Coco Gauff regresa a casa para el Abierto de Miami

Coco Gauff se encogió de hombros y soltó una risita el lunes ante la idea de que genera preocupación en los demás cuando atraviesa una racha de dos o tres derrotas — un bache en el transcurso de una larga temporada.

"A veces, cuando no me va bien, la gente piensa que hay algo mal conmigo personalmente", dijo Gauff en la víspera del Abierto de Miami, cuyo cuadro principal del torneo femenino empieza el martes y los hombres lo harán el miércoles.

Si se retira temprano de uno o dos eventos — o si pierde tres partidos consecutivos, como ocurrió en el Abierto de Australia, Qatar y Dubái en enero y febrero.

Los aficionados y exjugadores comenzarán a cuestionar si se encuentra bien la campeona del Abierto de Estados Unidos 2023, que cumplió 21 años la semana pasada.

"Yo digo: ´¡Solo perdí un par de partidos! Estoy tranquila'", comentó Gauff, quien no disputará la primera ronda como la tercera sembrada en el evento Masters 1000 sobre superficie dura. Su primer duelo es ante otra campeona de Grand Slam —Petra Kvitova o Sofia Kenin— en la segunda ronda más adelante en la semana.

"Obviamente no estoy contenta con esos resultados pasados, pero en la historia de mi carrera he tenido altibajos. Sigo sintiendo que me quedan un par de años ... (para alcanzar) ese punto donde cada semana es una gran semana, supongo", añadió Gauff, quien reside no muy lejos de donde se juega el Miami Open.

"También estoy en medio de cambios en mi juego; ha sido difícil".

Ha hablado con frecuencia sobre esos cambios, que comenzaron con la reestructuración de su equipo de entrenadores después del Abierto de Estados Unidos del año pasado e incluyeron la adaptación de su saque y su derechazo.

Desde que irrumpió en la escena a los 15 años en Wimbledon en 2019, cuando venció a campeona de siete Grand Slams Venus Williams en el camino hacia la cuarta ronda, ha quedado claro que el revés de Gauff es de élite, mientras que su derecha es el golpe que los oponentes tienden a atacar.

La más reciente caída

Su derrota más reciente fue en la cuarta ronda que perdió en tres sets ante la medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, Belinda Bencic, en Indian Wells.

Bencic habló sobre cómo vio a Gauff en el último set.

"Sentí que ella estaba más tensa," dijo Bencic sobre Gauff, "así que creí que era el momento adecuado para ir por su derecha".

Pero ahora Gauff está en lo que ella considera "su torneo de casa". Tiene un récord de 6-5 en Miami, aunque nunca ha superado la cuarta ronda.

No importa lo que otros puedan decirle, o sobre ella, después de los contratiempos, a Gauff no le gusta insistir demasiado en ello —incluso si también espera más de sí misma.

Eso es parte de estar clasificada tan alto como ella. Y de haber ganado títulos de Grand Slam en individuales y dobles, junto con las Finales de la WTA al final de la temporada pasada.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.