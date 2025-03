Iga Swiatek explota en redes sociales tras críticas

Iga Swiatek ofreció una mirada reveladora a su estado emocional en los últimos meses — que incluyó una suspensión por dopaje, la aceptación de que podría no volver a ser número uno esta temporada y "tres semanas llorando a diario".

En una extensa publicación en redes sociales el lunes también abordó las críticas en línea que recibió después de que casi le pegó a un recogepelotas al golpear enojada una bola entre puntos.

"Veo que han hablado mucho recientemente sobre los cambios en mi comportamiento y emociones en la cancha", publicó Swiatek, campeona de cinco torneos de Grand Slam, en Instagram un día antes del inicio del Miami Open, donde es la segunda cabeza de serie.

"Aunque no me siento cómoda explicándome, es hora de que comparta mi perspectiva para detener la especulación y las teorías infundadas."

Swiatek habló sobre la semana pasada

Swiatek se refirió a lo que sucedió la semana pasada en Indian Wells, donde golpeó una pelota que aterrizó cerca del recogepelotas antes de rebotar hacia las gradas. El episodio ocurrió durante su derrota en semifinales ante la eventual campeona Mirra Andreeva.

"Es cierto — expresé frustración de una manera de la que no estoy orgullosa. Mi intención nunca fue apuntar la pelota a nadie, sino simplemente liberar mi frustración al rebotarla en el suelo.

Inmediatamente me disculpé con el recogepelotas, tuvimos contacto visual y asentimos mutuamente cuando expresé mi pesar", escribió Swiatek. "He visto a muchos jugadores rebotar pelotas por frustración, y francamente, no esperaba juicios tan duros.

Normalmente, controlo tales impulsos, así que medio en broma puedo decir que me falta experiencia en esto y subestimé mi puntería en el calor del momento".

Swiatek lamentó el "juicio constante" que acompaña su carrera y escribió: "Veo claramente cuánto le encanta juzgar (a la gente), crear teorías e imponer opiniones".

También habló sobre cómo han cambiado los estándares.

"Cuando estoy muy concentrada y no muestro muchas emociones en la cancha, me llaman robot, mi actitud es etiquetada como inhumana. Ahora que soy más expresiva, mostrando sentimientos o luchando internamente, de repente me etiquetan de inmadura o histérica", dijo Swiatek.

"Ese no es un estándar saludable —especialmente considerando que hace solo seis meses sentía que mi carrera pendía de un hilo, pasé tres semanas llorando a diario y no quería pisar la cancha".

Swiatek pasó la mayor parte de las temporadas 2022, 2023 y 2024 en la cima del ranking de la WTA; Aryna Sabalenka la reemplazó en el número 1 en octubre.

La polaca de 23 años ha ganado cuatro de los últimos cinco títulos en el Abierto de Francia —incluyendo los tres últimos— junto con el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Pero enfrentó un caso de dopaje el año pasado tras fallar una prueba de drogas fuera de competición en agosto por la sustancia prohibida trimetazidina, un medicamento para el corazón conocido como TMZ.

Aceptaron su explicación

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis aceptó su explicación de que el resultado fue involuntario por la contaminación del medicamento de venta libre melatonina que estaba tomando por problemas con el sueño.

La resolución de su caso se hizo pública a finales de noviembre; ya había estado provisionalmente apartada, perdiéndose tres torneos en octubre, y cumplió su suspensión de un mes durante la temporada baja.

"La segunda mitad del año pasado fue extremadamente desafiante para mí, especialmente debido a la prueba de dopaje positiva y cómo circunstancias completamente fuera de mi control me quitaron la oportunidad de luchar por los más altos objetivos deportivos al final de la temporada", escribió Swiatek.

Concluyó observando: "Sé que nunca complaceré a todos. Sigo mi propio camino." Y cerró con la frase: "Nos vemos en Miami".

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.