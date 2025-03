Djokovic esperaba que otros jugadores se unieran a la demanda antimonopolio del tenis

Novak Djokovic no quiere que la demanda antimonopolio presentada por la Asociación de Jugadores que cofundó cree una división en el tenis, pero también dijo el jueves que la presión por parte de los atletas sobre los ingresos y su influencia necesitaría aumentar.

El campeón de 24 títulos de Grand Slam, hablando en una conferencia de prensa previa al torneo en el Abierto de Miami, explicó que no estaba incluido entre los demandantes en el caso presentado el martes en un tribunal federal en Nueva York.

Su objetivo es que otros jugadores se pronuncien al respecto.

La demanda de la Asociación Profesional de Jugadores de Tenis (PTPA) contra los circuitos femeninos y masculinos, la Federación Internacional de Tenis y la agencia de integridad del deporte afirma que las organizaciones tienen "control total sobre el salario y las condiciones laborales de los jugadores", llamándolas un "cartel".

"Nunca he sido un fanático ni un defensor de la división en nuestro deporte, pero siempre he luchado por una mejor representación e influencia de los jugadores a nivel global en nuestro deporte, pero creo que todavía no está donde debería estar", dijo Djokovic.

"Y donde la mayoría de los jugadores piensan que debería estar, no solo en términos de premios en metálico, sino en muchos otros puntos que también se han mencionado en ese documento".

La PTPA dijo que había hablado con más de 250 jugadores —mujeres y hombres— y había obtenido apoyo para la demanda colectiva. Los jugadores cuyos nombres están adjuntos a la demanda en EEUU incluyen al subcampeón de Wimbledon 2022, Nick Kyrgios, Sorana Cirstea, Varvara Gracheva, Reilly Opelka, Tennys Sandgren y Nicole Melichar-Martinez.

Pero el campeón de cuatro torneos de Grand Slam, Carlos Alcaraz, dijo el miércoles en el Abierto de Miami que no era un fanático —en parte porque no estaba al tanto de que sería citado en la demanda.

El español no había sido notificado de que estaba involucrado y no estaba de acuerdo con todo lo que afirmaban los abogados.

Djokovic coincidió con Alcaraz

Djokovic coincidió con ese último sentimiento.

"Realmente espero que todos los organismos de gobierno, incluida la PTPA, se unan y resuelvan estos problemas", dijo. "Esta es una demanda clásica, así que es una situación de abogados a abogados.

Para serte sincero, hay cosas con las que estoy de acuerdo en la demanda, y también hay cosas con las que no estoy de acuerdo.

Y encontré que tal vez algunas expresiones eran bastante fuertes, pero supongo que el equipo legal sabe lo que está haciendo y qué tipo de terminología se supone que deben usar para lograr el efecto correcto."

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.