Djokovic avanza con récord en Miami y Keys se estrella ante filipina Eala

El serbio Novak Djokovic alcanzó este domingo el récord de partidos ganados en torneos Masters 1000 al meterse en los octavos de final de Miami, donde la estadounidense Madison Keys se hundió ante la joven filipina Alexandra Eala.

Djokovic, una de las pocas figuras que han sobrevivido a la primera semana en Miami, dio cuenta el domingo del argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-1 y 7-6 (7/1).

El balcánico, seis veces campeón del torneo de Miami, llegó así a 411 partidos ganados a nivel Masters 1000, rompiendo el empate que tenía con Rafael Nadal en lo más alto de esa clasificación.

"Honestamente, no pensaba demasiado en ello", manifestó Djokovic, quien había alcanzado las 410 victorias de Nadal con su triunfo en el estreno del viernes ante Rinky Hijikata.

"Estoy honrado de subir otro escalón, de romper otro récord. Siempre hay algo en juego cada vez que compito y eso me motiva a hacerlo bien en los torneos", reconoció.

Djokovic, el único gigante en pie del 'Big 3' que formó con Nadal y Roger Federer, tiene en su vitrina un récord de 40 trofeos de Masters 1000, la mayor categoría del tenis después de los cuatro torneos de Grand Slam.

"Mi saque no ha estado bien hoy y me he sentido un poco sin fuerzas. Cuando juegas contra alguien que devuelve muchas pelotas, ésa no es la clave del éxito"" Madyson Keys Tenista “

Su rival en los octavos de Miami será el italiano Lorenzo Musetti, decimosexto del ránking mundial.

'Nole', que trata de recuperar su mejor forma tras la lesión sufrida en el Abierto de Australia, aspira a un largo recorrido en Miami aprovechando las tempranas salidas de favoritos como Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev y la baja por suspensión de Jannik Sinner.

Otro jugador argentino, Francisco Cerúndolo, busca el pase la noche del domingo frente al estadounidense Tommy Paul, mientras que el chileno Alejandro Tabilo fue batido por el noruego Casper Ruud, quinto sembrado, que le ganó por 6-4, 7-6 (7/4).

Swiatek y Badosa progresan

A diferencia del torneo masculino, el WTA 1000 femenino esperó hasta el domingo para vivir su primera gran sorpresa con la caída de la estadounidense Madison Keys.

La flamante campeona del Abierto de Australia, y quinta sembrada en Miami, se derritió ante la filipina Alexandra Eala, de 19 años, por 6-4 y 6-2.

"Mi saque no ha estado bien hoy y me he sentido un poco sin fuerzas. Cuando juegas contra alguien que devuelve muchas pelotas, ésa no es la clave del éxito", reconoció Keys, quien la semana pasada encajó una humillante derrota en semifinales de Indian Wells ante Aryna Sabalenka por 6-0 y 6-1.

Por su parte, Eala, 140 de la WTA, celebró apasionadamente con su equipo su chocante triunfo, el primero de una filipina ante una jugadora del Top-10.

"Crecer fue duro" dijo la promesa asiática, que compite en el evento por invitación. "No tenías a nadie de tu tierra que te allanara el camino. Por supuesto, había mucha gente a la que admirar en todo el mundo, pero espero que esto lleve al tenis filipino al siguiente escalón".

Formada desde los 13 años en la academia de Rafael Nadal en Mallorca, Eala seguirá su recorrido de ensueño en Miami ante Paula Badosa en octavos.

La española se impuso el domingo por 6-3 y 7-6 (7/3) a la danesa Clara Tauson y está en octavos de Miami por primera vez desde 2022.

por su lado, la polaca Iga Swiatek, la número dos mundial, derrotó a la belga Elise Mertens por 7-6 (2) y 6-1 para ingresar en los octavos, donde ya estaban instaladas Sabalenka y la local Coco Gauff.

-- Resultados del domingo en el Abierto de Miami:

- Mujeres

Tercera Ronda

Emma Raducanu (GBR) derrotó a McCartney Kessler (USA) 6-1, 3-0 y abandono

(GBR) derrotó a (USA) 6-1, 3-0 y abandono Marta Kostyuk (UKR/N.23) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-1

(UKR/N.23) a (RUS) 6-2, 6-1 Alexandra Eala (PHI) a Madison Keys (USA/N.5) 6-4, 6-2

(PHI) a (USA/N.5) 6-4, 6-2 Paula Badosa (ESP/N.10) a Clara Tauson (DEN/N.20) 6-3, 7-6 (7/3)

(ESP/N.10) a (DEN/N.20) 6-3, 7-6 (7/3) Elina Svitolina (UKR/N.22) a Karolína Muchová (CZE/N.15) 6-2, 3-6, 6-2

(UKR/N.22) a Karolína Muchová (CZE/N.15) 6-2, 3-6, 6-2 Iga Swiatek (POL/N.2) a Elise Mertens (BEL/N.27) 7-6 (7/2), 6-1

(POL/N.2) a (BEL/N.27) 7-6 (7/2), 6-1 Jessica Pegula (USA/N.4) a Anna Kalinskaya (RUS/N.32) 6-7 (3/7), 6-2, 7-6 (7/2)

- Hombres

Tercera Ronda

Gael Monfils (FRA) derrotó a Jaume Munar (ESP) 7-5, 5-7, 7-6 (7/1)

(FRA) derrotó a (ESP) 7-5, 5-7, 7-6 (7/1) Sebastian Korda (USA/N.24) a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) 7-6 (7/4), 6-3

(USA/N.24) a (GRE/N.9) 7-6 (7/4), 6-3 Lorenzo Musetti (ITA/N.15) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.18) 4-6, 6-2, 6-3

(ITA/N.15) a (CAN/N.18) 4-6, 6-2, 6-3 Novak Djokovic (SRB/N.4) a Camilo Ugo (ARG) 6-1, 7-6 (7/1)

(SRB/N.4) a (ARG) 6-1, 7-6 (7/1) Casper Ruud (NOR/N.5) a Alejandro Tabilo (CHI/N.30) 6-4, 7-6 (7/4)

(NOR/N.5) a (CHI/N.30) 6-4, 7-6 (7/4) Grigor Dimitrov (BUL/N.14) a Karen Khachanov (RUS/N.22) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5

(BUL/N.14) a (RUS/N.22) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5 Brandon Nakashima (USA/N.31) a David Goffin (BEL) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3