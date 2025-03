Pegula llega a su tercera semifinal de Miami en cuatro años, tras vencer a Raducanu

Jessica Pegula detuvo la serie de sorpresas registradas en el Abierto de Miami, al cortar la marcha de la británica Emma Raducanu el miércoles.

La local, cuarta preclasificada, se impuso por 6-4, 6-7 (3), 6-2 en una batalla de dos horas y 25 minutos para avanzar por tercera vez en cuatro años a las semifinales de este certamen.

Pegula, la última estadounidense que sigue en carrera, se medirá este jueves con la filipina Alexandra Eala, adolescente que llegó por invitación.

El encuentro de Pegula concluyó a las 11:23 de la noche, lo que obligó a posponer para el jueves el duelo de cuartos de final entre Novak Djokovic y Sebastian Korda.

Raducanu, quien conquistó el Abierto de Estados Unidos en 2021, llegó al torneo como 60ma del ranking, tras múltiples lesiones y cambios de entrenador.

En un duelo de casi tres horas dentro de la rama masculina, el búlgaro Grigor Dimitrov (14to preclasificado) sobrevivió apenas a la tremenda humedad para superar al argentino Francisco Cerúndolo por 6-7 (6), 6-4 , 7-6 (3).

Dimitrov abandonó la cancha, escoltado por un médico del certamen y un fisioterapeuta de la ATP, luego de permanecer más de 25 minutos sentado en su silla, al manifestar que se sentía "mareado".

El finalista de Miami en 2024 se salvó de un match point en el tercer parcial, cuando estaba abajo por 5-6, antes de obligar al desempate., Desperdició siete set points en la primera manga y perdió el desempate por 6-4.

Enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Djokovic y Korda.

Más temprano, los favoritos cayeron.

Poco después de que la adolescente Eala dio otra sorpresa al imponerse sobre la segunda preclasificada Iga Swiatek en sets corridos para colocarse en semifinales, Alexander Zverev, el máximo favorito entre los hombres, quedó apeado por el francés Arthur Fils

El 17mo preclasificado se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 en un duelo de la cuarta ronda que se había pospuesto por la lluvia.

Fils, quien doblegó al local Frances Tiafoe en su duelo anterior, un maratón de tres sets, chocará este jueves ante Jakub Mansik en los cuartos de final.

En el tercer parcial, Fils quebró el saque de Zverev en 3-3 y mantuvo en movimiento al alemán. En match point, Fils envió una pelota sobre la línea lateral izquierda, y el primer preclasificado no la alcanzó.

Tras el primer set, Fils, de 20 años, recibió tratamiento en la espalda. No obstante, se repuso para ganar las dos mangas siguientes.

Finiquitó el encuentro en un par de horas.

"No me sentí tan bien en los intercambios largos", dijo. "Tuve algunos problemitas de espalda cuando era joven, a veces me duele un poco. Tuve que encontrar el ritmo, ser más agresivo y encontrar mi juego sin dejarlo jugar a él".

Eala, quien ocupa el número 140 del ranking, venció 6-2, 7-5 a Iga Swiatek, cinco veces campeona de Grand Slam.

La zurda de 19 años, quien recibió una invitación para el torneo WTA 1000, es la única jugadora filipina en el circuito profesional de tenis y llegó a Miami como la número 140 en el ranking.

Durante esta histórica participación, Eala alcanzó sus primeras semifinales de la WTA al vencer a su tercera campeona de un grande, esta vez en una hora y 37 minutos.

En el camino, derrotó a Jelena Ostapenko, la campeona del Abierto de Francia 2017, y a Madison Keys, la actual campeona del Abierto de Australia y actualmente cinco en el ranking. Esa fue la primera victoria de Eala sobre una jugadora del Top 10.

Luego, Eala superó la ronda de octavos de final sin jugar debido a que Paula Badosa no pudo presentarse por una lesión, lo que le dio un descanso adicional.

Swiatek rompió el servicio de Eala en el primer juego del partido, pero la adolescente respondió de inmediato. Los dos primeros juegos tomaron 15 minutos-

En el punto de set, Swiatek envió un golpe de derecha largo, terminando el set en 42 minutos y dejando a Eala a un set de las semifinales, donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula o la británica Emma Raducanu, quienes jugaban el miércoles por la noche.

Aunque Eala representa a Filipinas, ha vivido los últimos seis años en Mallorca, entrenando en la Academia de Tenis Rafael Nadal.

"Definitivamente estoy muy emocionada", dijo Eala. "La felicidad debe ser alcanzar la cima de toda la lista".