Sinner consideró dejar el tenis antes de aceptar una sanción de tres meses por dopaje

Jannik Sinner consideró tomarse un descanso prolongado del tenis a principios de este año antes de aceptar una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje.

A una pregunta durante una entrevista con la televisión estatal italiana RAI si alguna vez pensó en dejarlo todo, el número uno del mundo respondió: "Sí.

"Recuerdo que antes del Abierto de Australia de este año, no era un momento muy feliz", añadió Sinner. "No me sentía realmente cómodo en el vestuario, donde estábamos comiendo. Los jugadores me miraban de manera diferente. Me dije a mí mismo: 'Quizás necesite tomarme un tiempo libre después de Australia'. Sin embargo, no quería (la suspensión)".

Sinner acabó revalidando su título del Abierto de Australia en enero.

No fue hasta febrero que se llegó a un acuerdo en el caso de dopaje, después de que la AMA apelara una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para exonerar completamente a Sinner por lo que consideró una contaminación accidental por un esteroide anabólico prohibido en marzo de 2024.

"Tuve un momento difícil aceptando estos tres meses. Porque sabía que no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué tengo que pagar este precio?" dijo Sinner. "Pero luego lo discutimos con mi abogado y sobre lo que podría haber pasado en el peor de los casos, y decidimos aceptarlo".

El manejo del caso de Sinner había provocado cuestionamientos preguntas sobre dobles estándares. Las pruebas positivas no se revelaron públicamente hasta agosto porque Sinner apeló con éxito contra la prohibición provisional de jugar. Luego se consagró campeón del Abierto de Estados Unidos en septiembre.

El acuerdo también suscitó cuestionamientos, ya que convenientemente permite a Sinner regresar la próxima semana en el Abierto de Italia, su torneo local, y no perderse ningún Grand Slam.

"El último año fue definitivamente muy estresante", dijo Sinner en la entrevista, que se transmitió el martes por la noche. "Pero aún así pudimos obtener resultados increíbles. También comenzamos este año muy bien. Luego pasó lo que pasó. Al principio fue un poco extraño encontrarme en esa situación. Además, sucedieron muchas cosas fuera de la cancha que no esperaba".

Varios jugadores destacados sugirieron que Sinner fue tratado con demasiada indulgencia.

"No quiero ni responder. Todos son libres de decir lo que quieran. Para mí, lo importante es que sé lo que pasó", dijo Sinner. "No le deseo a nadie que sea inocente pasar por lo que yo pasé".

A pesar de haber jugado solo un torneo este año, Sinner mantuvo su primer puesto en el ranking durante su suspensión porque el número dos Alexander Zverev y el número tres Carlos Alcaraz, no sumaron puntos suficientes durante la ausencia del italiano para superarlo.

"Extraño la competencia", dijo Sinner. "Estoy muy feliz de que este período haya terminado y estoy listo para jugar de nuevo".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.