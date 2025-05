Ruud vence a Draper en la final del Abierto de Madrid y gana su primer título Masters 1000

Casper Ruud se convirtió en el primer noruego en ganar un título de Masters 1000 tras vencer 7-5, 3 -6, 6-4 a Jack Draper el domingo en la final del Abierto de Madrid.

Ruud, que llegó a ser número dos del mundo, remontó desde un 5-3 en contra en el primer set y selló la victoria al capitalizar su único quiebre con 2-2 del tercero.

El noruego de 26 años gritó y levantó ambos brazos al aire después de asegurar la victoria en su primer punto de partido en la cancha de arcilla de la Caja Mágica.

"Ha sido un largo camino", dijo Ruud. "(Este fue) uno de los grandes objetivos con los que soñé cuando era joven , así que es una sensación increíble lograrlo".

Y agregó: "también la forma en que lo hice hoy, fue un gran partido. Sabía que Jack había estado jugando increíble todo el año, y especialmente en este torneo, así que sabía que si no traía mi mejor juego, iba a ser superado en la cancha".

Ruud, clasificado en el puesto 15, regresará al top 10 gracias a su campaña en Madrid, alcanzando el número siete en el ranking el lunes.

"Afortunadamente, jugué muy bien", dijo Ruud. "Jack se ha convertido en un jugador increíble, en cualquier superficie ahora... Esto es un gran impulso para mí, y me gustaría seguir así".

El ganador de 13 torneos es el primer noruego en levantar un trofeo de Masters 1000 desde que la serie se introdujo en 1990, según la ATP. Fue la tercera final de Ruud de este tipo después de perder ante Stefanos Tsitsipas en Montecarlo el año pasado y ante Carlos Alcaraz en Miami en 2022.

Ruud tiene más títulos (12) en arcilla que cualquier otro jugador desde el comienzo de 2020, según la ATP.

Draper ganó en Indian Wells en marzo. Después de su victoria en cuartos de final en Madrid, aseguró aparecer por primera vez en el top cinco del ranking.

Draper dijo que Ruud fue "más valiente" que él en los momentos clave el domingo.

"Te lo mereces", dijo. "Obviamente has trabajado muy duro y has tenido años muy buenos en el circuito... Este deporte es brutal, pero creo que esta derrota me hará mejor, así que seguiré intentándolo".

El torneo en Madrid fue interrumpido a principios de la semana pasada debido a un gran apagón que paralizó a España y Portugal el lunes, lo que provocó el aplazamiento de un total de 22 partidos.

Ruud necesitó tomar un par de analgésicos durante su victoria en semifinales sobre el argentino Francisco Cerúndolo después de sentir una molestia en las costillas durante su calentamiento, pero no hubo señales de lesión el domingo.

Draper, quien al igual que Ruud no había perdido un set en su camino a la final, sirvió para el primer set con 5-4, pero no pudo finalizarlo. El jugador británico de 23 años estaba visiblemente molesto y siguió hablando consigo mismo y con su equipo durante un rato en el cambio de lado.

El cuadro masculino perdió a la mayoría de sus mejores jugadores temprano. El favorito del público local, Carlos Alcaraz, tuvo que retirarse del torneo debido a una lesión, y Novak Djokovic perdió ante Matteo Arnaldi en su partido de apertura.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, derrotó a Coco Gauff en la final femenina el sábado.