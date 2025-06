Alcaraz derrota a Bautista y jugará en Queen's su quinta final consecutiva

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, superó sin dificultades aparentes a su compatriota Roberto Bautista este sábado sobre la hierba de Queen's, para acceder a su quinta final consecutiva en la ATP.

Alcaraz viene de ganar sobre la tierra batida de los Masters 1000 de Montecarlo y Roma y en Roland Garros, y de perder en el ATP 500 de Barcelona.

El astro murciano, de 22 años, peleará el domingo por el título en el torneo que sirve de antesala para Wimbledon (30 de junio al 13 de julio) ante el checo Jiri Lehecka (30°).

Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones del Grand Slam sobre hierba, se impuso al veterano Bautista (37 años y 51º del mundo) en dos sets, por 6-4, 6-4.

El flamante campeón de Roland Garros se mostró intratable al servicio para lograr la victoria 250 de su carrera, la 17ª consecutiva y la 42ª de esta temporada.

"Creo que estoy jugando un gran tenis y me siento más cómodo, después de cada partido", celebró Alcaraz, campeón en Queen's en 2023.

De ganar la final del domingo, Alcaraz se convertirá en el segundo tenista español con dos títulos en la cita de Queen's tras Feliciano López (2017, 2019).

Bautista pagó quizá el esfuerzo de haber tenido que disputar tres sets en sus tres partidos previos bajo el calor de Londres.

En la final tendrá enfrente al checo Jiri Lehecka, de 23 años y trigésimo del mundo, que disputará su primera final sobre hierba.

Vencedor del australiano Alex De Miñaur en primera ronda, Lehecka perdió un set por primera vez en la semana (6-4, 4-6 y 7-5) este sábado frente al favorito del público, el británico Jack Draper.

A pesar de su derrota, Draper tiene asegurado subir al cuarto lugar del ranking el lunes, evitando así a los temidos Jannik Sinner y Alcaraz en las primeras rondas de Wimbledon.

Alcaraz sobre sus golpes

El español Carlos Alcaraz afirmó que "se siente genial" cuando sus rivales se asombran o le felicitan por sus golpes.

El murciano, que se clasificó este sábado a la final de Queen's tras vencer a Roberto Bautista, recibió la felicitación del castellonense después de un puntazo en el primer set, en una imagen ya habitual en sus encuentros.

"Depende de cómo vaya el marcador también. Hoy ha sido en la bola para acabar el primer set. Me alegro de que hayan disfrutado o se hayan asombrado con el golpe que he hecho. Ese tipo de jugadas, intentamos que nos salgan, buscamos esos momentos. Son momentos que me encanta ejecutarlos y es por eso que disfruto jugando al tenis. Que los rivales se asombren con mis golpes se siente genial", dijo el español en rueda de prensa.

Este domingo, Alcaraz jugará la final de Queen's contra Jiri Lehecka, pudiendo ser el segundo español en la historia en conquistar este título en dos ocasiones, tras Feliciano López, que lo logró en 2017 y 2019.

"Es genial estar de vuelta en una final, es especial para mí jugar aquí en Queen's. Me encuentro bien. Mi confianza está muy alta y, como ya he dicho otras veces, cuanto más ganas, más confianza tienes. Espero que mañana esté aún mejor".