Alcaraz cede un set ante Struff pero avanza a octavos en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos mundial y vigente doble campeón, se clasificó para los octavos de final en Wimbledon, al imponerse este viernes en Londres en cuatro sets ante el alemán Jan-Lennard Struff (125º).

Como ya le ocurriera en varias ocasiones en su camino al título en el reciente Roland Garros, Alcaraz tuvo algunos bajones durante el duelo y tuvo que esforzarse para terminar sacando adelante el partido por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 27 minutos.

"Sabía que iba a ser muy difícil, que tenía que estar muy concentrado", admitió Alcaraz al término del juego por la tercera fase. "Ha sido estresante. Siendo sincero, he sufrido en cada juego hoy con mi servicio", apuntó.

No fue en cualquier caso una situación tan delicada como la que vivió el lunes en la primera ronda, donde necesitó cinco sets para vencer al italiano Fabio Fognini.

En octavos, la estrella española se medirá al ruso Andrey Rublev (14°), al que ganó en dos de sus tres enfrentamientos anteriores, aunque será el primero sobre césped.

Después de sus títulos en Roland Garros y Queen's, Alcaraz prolonga su racha victoriosa y ya son 21 los partidos seguidos ganados en su cuenta particular.

No pierde desde la final del ATP 500 de Barcelona ante el danés Holger Rune, el pasado 20 de abril.

Después de haber salvado dos bolas de "break" en el inicio del partido, el murciano se llevó cinco juegos seguidos para apuntarse el primer set por un inapelable 6-1, en 27 minutos.

A pesar de un rotura de servicio rápida en la segunda manga, Alcaraz bajó su inspiración y Struff equilibró el partido.

Fiel a su costumbre, reaccionó con rabia después de la pérdida de un set y conquistó el siguiente con buenas sensaciones.

Más problemas le dio la cuarta tanda, donde hubo gran igualdad hasta el 4-4. Alcaraz consiguió ahí un "break" que le permitió luego ganar el partido con su saque.

En caso de conseguir un tercer título seguido en Wimbledon, Alcaraz se convertiría, pese a su juventud (22 años), en el quinto jugador en lograr una racha así en este emblemático torneo, después de Bjorn Borg, Roger Federer, Pete Sampras y Novak Djokovic.

El serbio fue su víctima en las finales de los dos años anteriores.

