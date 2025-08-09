Jannik Sinner pasa por encima del colombiano Daniel Galán en el Masters de Cincinnati

Jannik Sinner de Italia en acción contra Daniel Elahi Galan de Colombia durante la segunda ronda del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center en Mason, Ohio, EE. UU., el 9 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/MARK LYONS )

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó este sábado al colombiano Daniel Elahi Galán por un doble 6-1 en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), en el que fue su primer partido tras la conquista hace un mes de Wimbledon.

Sinner solo necesitó 59 minutos para deshacerse de Galán, número 144 del ranking ATP. El italiano logró dos 'breaks' en la primera manga y tres en la segunda para firmar el doble 6-1.

Muy cómodo en su servicio, Sinner terminó con un 96 % de puntos ganados en el primer saque y un 62 % en el segundo. En el resto, se hizo con el 50 % de puntos en el primer saque de Galán y un 64 % en el segundo.

El lunes, en tercera ronda, Sinner se medirá al canadiense Gabriel Diallo (35 del mundo), que este sábado derrotó al argentino Sebastián Báez (número 43) por 7-5 y 6-4.

Sinner fue baja en el ATP 1.000 de Canadá por una lesión en el codo derecho que sufrió en una caída en Wimbledon, aunque no le impidió conquistar ese 'Grand Slam', el cuarto de su carrera.

Sinner, que también acudirá al US Open como vigente campeón, se vio rodeado de una nueva polémica a finales de julio al recuperar para su equipo a Umberto Ferrara, el preparador físico despedido en 2024 tras el escándalo por su resultado positivo por un anabolizante.

Regresa junto a Alcaraz

El Masters 1000 de Cincinnati, donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han vuelto a la competición tras Wimbledon, se disputará hasta el 18 de agosto y sirve de antesala del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.

El inicio de actividades coincidió el pasado jueves con las finales del Abierto de Canadá, donde se coronaron campeones el estadounidense Ben Shelton y la canadiense Victoria Mboko, de 22 y 18 años.