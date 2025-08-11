Juan Martín del Potro resalta el rol social de las figuras deportivas

David Collado, izquierda y Juan Martín del Potro en el encuentro de este lunes 11 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

El tenista argentino Juan Martín del Potro, resaltó que las figuras del deporte tienen una responsabilidad que cumplir en la sociedad al ser modelos a seguir.

Del Potro, quien visita al país invitado por el programa Emprendedores con David Collado, se refirió ayer a ese tema. “Tenemos ciertas responsabilidades, somos o nos convertimos en ejemplo para las nuevas generaciones, por eso hacemos nuestra carrera con muchísima responsabilidad tanto dentro como fuera de la cancha”, dijo el doble medallista olímpico y excampeón del US Open.

Recordó que de niño observaba a los grandes jugadores en su comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. “Por eso nosotros cuidamos mucho nuestro vocabulario, nuestras acciones dentro de la cancha” y por fuera “cómo atendemos a los niños y nos relacionamos con los fanáticos”.

Del Potro participó en un conversatorio en el que estuvo presente Collado, quien es el ministro de Turismo, y el presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado.

“Del Potro no solo es argentino, es de toda AL y su figura aquí en República Dominicana impactará a todos los jovenes tenistas que vienen subiendo” dijo Collado.

“Delpo”, dijo que su lesión de rodilla fue lo más difícil en su carrera.

Observando a los grandes

Del Potro se refirió a tres grandes jugadores de su época: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Sobre el suizo dijo que no había forma de responder sus tiros, después Rafa fue mejorando su nivel, siendo no solo el mejor en el polvo de ladrillo, si no en las otras superficies y el serbio “fue la versión mejorada de ellos dos”.