David Collado y Juan Martín Del Potro resaltan RD como destino para turismo deportivo

El tenista argentino Juan Martín del Potro, doble medallista olímpico y ex campeón del US Open, resaltó las bondades de República Dominicana para consolidarse como un destino de turismo deportivo por su estratégica localización geográfica.

El astro suramericano asistió al país invitado por el programa Emprendedores con David Collado, donde agradeció la hospitalidad de los dominicanos y donde compartió en un almuerzo con líderes de opinión, directores de medios y personalidades del tenis dominicano.

Collado resaltó la figura de Del Potro destacando la resiliencia que siempre mostró en su vida deportiva y el modelo a seguir de superación que representa para los jóvenes que vienen subiendo.

"Del Potro no solo es argentino, es de toda América Latina y su figura aquí en República Dominicana impactará a todos los jóvenes tenistas que viene subiendo" afirmó Collado quien, además, explicó la firme convicción personal de seguir consolidando al país como destino idóneo para turismo deportivo en el Continente.

Compartió con niños dominicanos

Juan Martín Del Potro además compartió con más de 50 niños tenistas en el Santo Domingo Tenis Club de esta capital, donde recibieron una clínica por más de 2 horas, en la que pelotearon con "La Torre de Tandil" y recibieron consejos y guía para mejorar su tenis.

Del Potro es un extenista argentino que comenzó a competir en 2005 y, tras 17 años de carrera en el tenis profesional, se retiró en 2022.

Es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, junto con Guillermo Vilas.