Coco Gauff avanza a octavos de Cincinnati por retiro de Yastremska

La norteamericana Gauff sigue avanzando en la élite mundial de tenis. ( EFE )

La estadounidense Coco Gauff, segunda el ránking mundial femenino, se clasificó este martes sin jugar a los octavos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati por la retiro de su rival de tercera ronda, la ucraniana Dayana Yastremska.

Este choque, programado en la pista central, debía ser el reencuentro entre ambas jugadoras después de que Yastremska eliminara sorprendentemente a Gauff en la primera ronda de Wimbledon en julio.

La estadounidense, campeona de Cincinnati en 2023, enfrentará en octavos a la ganadora del cruce entre la letona Jelena Ostapenko y la italiana Lucia Bronzetti.

Otra de las favoritas al título, la polaca Iga Swiatek, también avanzó sin jugar el lunes a los octavos por retiro por lesión de otra ucraniana, Marta Kostyuk.

Manejó el cambio

Cuando le preguntaron cómo logró estabilizarse tras un comienzo inestable, Gauff señaló un cambio de perspectiva a mediados del segundo set. "Creo que fue simplemente confiar en mí misma y en el trabajo que hemos realizado durante los entrenamientos", explicó.

"En el segundo set, pude soltarme y creo que simplemente debo intentar no centrarme en el pasado, sabiendo que no puedo controlarlo, y simplemente intentar mejorar para el futuro. Me alegra haber podido cambiar esa mentalidad".

Los problemas de saque de Gauff han sido uno de los aspectos más comentados de su temporada 2025.

Ha cometido más de diez dobles faltas en varios partidos y, en ocasiones, ha perdido el ritmo debido a ello. Aun así, ha demostrado que puede superar esos problemas cuando más import, y eso le ha ido otorgando ventajas en encuentros en los que no cominenza dominando.

El mes pasado, en París, enfrentó dificultades similares, pero logró ganar uno de los títulos más importantes de su carrera apoyándose en su defensa, su cobertura de la cancha y su capacidad para ganar peloteos largos.

