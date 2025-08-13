Iga Swiatek, primera clasificada para cuartos de final en Cincinnati

La polaca Iga Swiatek en acción durante el partido de semifinales individual femenino contra la suiza Belinda Bencic en el Campeonato de Wimbledom de este año. ( EFE )

La polaca Iga Swiatek sigue con su plácido andar en el torneo WTA 1000 de Cincinnati, donde este miércoles se instaló en cuartos final tras una fácil victoria sobre la rumana Sorana Cirstea.

Swiatek, tercera del ránking mundial femenino, necesitó una hora y 35 minutos para vencer por 6-4 y 6-3 a Cirstea.

La polaca había avanzado a octavos sin jugar por la no presentación de su rival, la ucraniana Marta Kostyuk.

Un gran 2025

Iga Swiatek arrancó la temporada con buen pie en la United Cup, llevando a Polonia hasta la final, aunque fue vencida por Coco Gauff en el partido decisivo. En el Australian Open, avanzó hasta semifinales antes de ceder ante Madison Keys.

Durante el tramo del Medio Oriente y Asia, la tenista enfrentó un calendario exigente. Fue eliminada en cuartos de final del Dubai Championships, y ella misma reconoció que disputar torneos de categoría WTA 1000 consecutivos afectó su preparación y rendimiento.

Antes de Roland Garros, la temporada continuó con experiencias mixtas: Alcanzó semifinales en Doha (Qatar Open) y en Indian Wells, pero fue derrotada en ambas por Mirra Andreeva.

En Miami Open, se despidió en cuarta ronda ante Alexandra Eala.

En torneos sobre tierra batida como el Stuttgart Open, Madrid Open e Italian Open, mostró destellos de su mejor nivel: en Madrid, perdió en semifinales frente a Coco Gauff; en Roma, cayó en tercera ronda contra Danielle Collins.

En el Roland Garros, Swiatek llegó hasta semifinales, pero fue detenida por Aryna Sabalenka en un duelo intenso. Era su principal torneo a defender, pues había ganado cuatro veces en París entre 2020 y 2024.

El momento cumbre de su temporada llegó en Wimbledon: Swiatek conquistó su primer título en césped al derrotar a Amanda Anisimova por un contundente 6-0, 6-0 — un "double bagel" solo visto dos veces en la Era Open.

Fue su sexto Grand Slam y la primera vez que una polaca gana Wimbledon en singles.

