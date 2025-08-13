Sinner se planta en cuartos de Cincinnati en una doble jornada para Zverev

Jannik Sinner de Italia en acción contra Adrian Mannarino de Francia durante su partido de octavos de final individual masculino del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center en Mason, Ohio, EE. UU., el 13 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/MARK LYONS )

En otra jornada impactada por la lluvia, el italiano Jannik Sinner avanzó el miércoles a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el alemán Alexander Zverev superó el primero de sus dos partidos del día.

Sinner, número uno mundial, mantuvo el rumbo hacia su segundo título seguido en Cincinnati (Ohio) con un solvente triunfo por 6-4 y 7-6 (7/4) frente al francés Adrian Mannarino.

El italiano enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime o al francés Benjamin Bonzi en los cuartos, a los que también buscaba acceder este miércoles su gran rival, Carlos Alcaraz.

Sinner, invicto en sus últimos 10 partidos tras su triunfo de julio en Wimbledon, se metió por decimosexta ocasión entre los ocho mejores de un evento Masters 1000.

"Cada vez que llego a unos cuartos de final significa mucho para mí", recalcó sobre la pista. "Quiero elevar mi nivel pero si no de todas formas estoy contento de haber jugado tres partidos aquí antes del Abierto de Estados Unidos" de final de mes.

El choque entre Mannarino, de 37 años, y Sinner, que cumplirá 24 el sábado, fue interrumpido durante casi tres horas en el segundo set por la irrupción de la lluvia, que la víspera ya provocó la suspensión de varios duelos nocturnos.

Zverev despacha a Nakashima

Uno de esos partidos de tercera ronda que quedaron pendientes de terminar fue el de Zverev, que dominaba al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4 y 5-4 hasta la llegada de una tormenta eléctrica.

El alemán, tercer sembrado, regresó a la pista a primera hora del miércoles y culminó el trabajo en unos pocos minutos venciendo por doble 6-4.

El germano, de 28 años, igualó al estadounidense Andy Roddick como el décimo tenista con más partidos ganados en torneos Masters 1000, con un total de 157.

Ganador de siete títulos de este nivel, incluido el de Cincinnati en 2021, Zverev debía volver a la acción en la tarde para enfrentar en octavos al ruso Karen Khachanov, un tenista en gran forma que viene de ser subcampeón este mes del Masters 1000 de Canadá.