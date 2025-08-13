Venus Williams recibe una invitación para jugar singles en el US Open

Venus Williams durante un partido contra Madison Keys en la primera ronda del Abierto de Montreal, el lunes 7 de agosto de 2023. ( ARCHIVO/ AP )

La dos veces campeona Venus Williams se prepara para su vigesimoquinto Abierto de Estados Unidos, que se inicia en once días, tras recibir una invitación para disputar el torneo individual femenino.

La veterana tenista estadounidense, de 45 años, regresó recientemente al circuito de la WTA tras una baja de 16 meses por un grave problema de salud. Es una de las ocho jugadoras que recibieron una 'wild card' (invitación especial) anunciadas el miércoles por los organizadores.

Veterana récord

Venus Williams, ganadora de siete torneos del Grand Slam, se convertirá en la participante de individuales más veterana del US Open desde Renee Richards, quien tenía 47 años en 1981.

Ganadora del torneo que se celebra en Nueva York en 2000 y 2001, Venus se sometió a una cirugía el año pasado para extirparle fibromas uterinos y se perdió la mayor parte de la temporada.

Regresó el mes pasado y se convirtió en la ganadora de un partido de la WTA de mayor edad desde Martina Navratilova a los 47 años, en Wimbledon de 2004, al vencer a Peyton Stearns en la primera ronda del WTA 500 de Washington.

Venus Williams también competirá en el renovado Abierto de Estados Unidos de dobles mixtos la próxima semana junto a su compatriota Reilly Opelka.

También la francesa Caroline Garcia, de 31 años, recibió una invitación para el US Open, que será su último torneo de Grand Slam antes de retirarse.

Las estadounidenses Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman y Alyssa Ahn también recibieron invitaciones, al igual que la australiana Talia Gibson.

Entre los hombres, fueron invitados los estadounidenses Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic y Darwin Blanch, el francés Valentin Royer y el australiano Tristan Schoolkate.

El Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, se inicia 24 de agosto en Flushing Meadows, Nueva York.