Swiatek vuelve a semis de Cincinnati; Alcaraz tras los pasos de Sinner

Por tercer año seguido, la tenista polaca Iga Swiatek avanzó este viernes a las semifinales del Abierto de Cincinnati, donde el español Carlos Alcaraz trataba de seguir el ritmo de Jannik Sinner y meterse también entre los últimos cuatro sobrevivientes.

La intensa jornada de cuartos de final arrancó con un sólido triunfo de Swiatek frente a la rusa Anna Kalinskaya, quien había ganado el único encuentro anterior.

La polaca, número tres mundial, superó a Kalinskaya (34ª) por 6-3 y 6-4 para seguir abriéndose camino en uno de los dos únicos torneos de nivel WTA 1000 en los que no llegó a la final, junto a Canadá.

La campeona de Wimbledon hizo dos intentos fallidos en las semifinales de 2023 y de 2024, perdidas frente a Coco Gauff y Aryna Sabalenka, respectivamente.

Swiatek se convierte en la mujer más joven en la Era Abierta en alcanzar tres semifinales individuales consecutivas en Cincinnati, publica en X, @TheTennisLetter.

Kalinskaya, que se estrenaba en unos cuartos de Cincinnati, apelaba al recuerdo del único precedente ante Swiatek, a la que superó en 2024 en las semifinales de Dubái.

"Este partido fue muy diferente", se felicitó la ex número uno mundial. "Estoy feliz de haber sido realmente proactiva desde el principio y hacer mi juego, no fue fácil".

Antes del partido, Kalinskaya protestó públicamente por el escaso descanso que se le concedió después de acabar su duelo de octavos en las primeras horas del jueves.

La rusa saltó a la pista con un amplio vendaje en la pierna izquierda debido a un problema de gemelos por el que fue atendida en el primer set.

Swiatek, muy segura al retorno, dominó con claridad la primera manga sin ceder un solo break y en la segunda solventó el intento de reacción de Kalinskaya.

La rusa llegó a salvar cuatro pelotas de partido pero Swiatek certificó después el triunfo con su servicio y cantó victoria tras una hora y 34 minutos de juego.

Zverev ante Shelton

La polaca se verá en semifinales frente a la ganadora del siguiente cruce entre la bielorrusa Sabalenka, vigente campeona, y la kazaja Elena Rybakina.

Ambas jugadoras se han batido en once ocasiones anteriores. Sabalenka, la número uno mundial, se anotó siete de esos duelos pero Rybakina le ha asestado dolorosas derrotas como la de la final del WTA 1000 de Indian Wells en 2023.

Por el otro lado del cuadro, la estadounidense Coco Gauff chocará en la noche con la italiana Jasmine Paolini y la francesa Varvara Gracheva con la rusa Veronika Kudermetova.

En el Masters 1000 masculino, Alcaraz buscará su lugar en las semifinales frente al ruso Andrey Rublev.

El español no quiere dejar escapar su racha de 14 partidos ganados seguidos en eventos de este nivel frente a Rublev, con quien tiene un balance positivo de tres triunfos en cuatro enfrentamientos.

El ganador se medirá en las semifinales del sábado al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton, protagonistas de un atractivo cruce de cuartos el viernes.

La otra semifinal ofrecerá el inesperado encuentro entre el italiano Jannik Sinner, jefe del circuito y defensor del título, y el francés Térence Atmane, revelación absoluta de un torneo que comenzó desde el puesto 136 de la ATP.