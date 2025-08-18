Iga Swiatek vence a Paolini y gana su primer WTA 1000 de Cincinnati

Iga Swiatek, de Polonia, celebra su victoria sobre Jasmine Paolini, de Italia, durante la final femenina del torneo de tenis Cincinnati Open en el Lindner Family Tennis Center en Mason, Ohio, EE. UU., el 18 de agosto de 2025. ( EFE )

La tenista polaca Iga Swiatek derrotó el lunes a la italiana Jasmine Paolini y se coronó por primera vez campeona del WTA 1000 de Cincinnati, acabando con 15 meses de sequía de títulos de esta categoría.

La vigente campeona de Wimbledon superó por 7-5 y 6-4 a Paolini en un peleado duelo con numerosos cambios de liderato en el marcador.

Con su undécimo trofeo WTA 1000, Swiatek ascenderá del tercer al segundo lugar de la clasificación mundial antes del inicio el domingo del Abierto de Estados Unidos.

A sus 24 años, la joya de Varsovia sólo es superada en número de títulos WTA 1000 por Serena Williams, que acaparó 13 en su legendaria carrera.

Un juego cerrado

Los 12.000 aficionados de Cincinnati pudieron disfrutaron de un competitivo duelo, con hasta 10 breaks, después de que el esperado reencuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final masculina concluyera con el abandono del italiano antes del final del primer set.

Tras casi dos horas horas de intensa pugna, Swiatek cumplió con los pronósticos y conquistó uno de los pocos torneos importantes que se le han resistido sin ceder un solo set en el camino.

"Este era uno de los torneos en los que menos probabilidades tenía de jugar bien. Gracias por ayudarme a jugar en estas pistas rápidas", dijo la polaca en el agradecimiento a su equipo en la ceremonia de premiación.

"Quiero felicitar a Iga. Has jugado increíble y mereces este título", le reconoció Paolini, número nueve del ranking mundial.

Swiatek ratificó que ha recuperado su mejor tenis y está decidida a retomar la cima de la WTA, de donde fue desplazada a finales del año pasado por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Campeona por primera vez de Wimbledon en julio, la polaca sigue mostrándose implacable en las finales, con 11 triunfos en 13 disputadas a nivel WTA 1000 y un pleno de seis victorias en torneos de Grand Slam.

- Lista para el US Open -

Al igual que en semifinales frente a Elena Rybakina, Swiatek se rehízo de un temprano break en contra de Paolini, que se avanzó 3-0 en el primer set.

La italiana, ganadora de dos trofeos de WTA 1000, tenía el control del juego frente a una rival a la que no había ganado en sus cinco enfrentamientos anteriores.

La polaca mantuvo la concentración y se rehízo encadenando los cinco siguientes juegos para respirar con el primer set en el bolsillo.

En la segunda manga ambas jugadores se turnaron en cinco roturas de servicio pero Swiatek, más dañina al servicio, fue también más certera en los momentos decisivos y zanjó un triunfo que ratifica su resurrección en la antesala del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.