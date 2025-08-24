Fritz gana y Shelton vence al peruano Buse, en inicio del US Open

El estadounidense Taylor Fritz sirve contra el estadounidense Emilio Nava durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, el 24 de agosto de 2025. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

En el primer día de acción en el Abierto de Estados Unidos, el norteamericano Taylor Fritz venció a su compatriota Emilio Nava en tres sets por 7-5, 6-2, 6-3 y así arrancar con buen pie su participación en el último torneo Grand Slam del año.

Iniciar bien para Fritz, era de vital importancia. En agosto pasado, Fritz batalló en un US Open que lo llevó a su primera final de un Grand Slam. Aún conserva la confianza de lo que fue esa aventura, y cree que puede extenderla hasta 2025.

"Quizás en la primera o segunda ronda hay algo de nervios, pero si logras superarlo y asentar, sientes confianza, y has estado aquí antes y has jugado bien. Y así es como me pasa en muchos grandes eventos", explicó Fritz a los medios en una rueda de prensa antes del inicio del torneo.

Shelton derrota al peruano Buse

Con la ilusión de los aficionados locales a sus espaldas, Ben Shelton inició este domingo su andadura en el Abierto de Estados Unidos con un sólido triunfo frente al peruano Ignacio Buse.

Shelton, número seis de la ATP, superó a Buse (135º) por 6-3, 6-2 y 6-4 en el duelo que abrió el programa en la pista central de Nueva York.

A sus 21 años, Buse se estrenó así en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam con la mayor pista del mundo como escenario.

El tenista limeño, que proviene de la fase de clasificación, se ganó hasta cinco oportunidades de break frente a Shelton, uno de los cañoneros más temibles del circuito, pero no logró materializar ninguna.

Aún así Buse siguió dando la cara durante las dos horas y siete minutos de juego pese a su inexperiencia y a tener enfrente al nuevo favorito de la afición local.

Shelton, que este mes alzó su primer trofeo Masters 1000 en Canadá, luce como la principal esperanza del tenis estadounidense para coronar un campeón masculino por primera vez desde Andy Roddick en 2003.