Victoria Mboko, ganadora el Masters de Canadá, queda eliminada en primera vuelta del US Open

Victoria Mboko quedó eliminada muy temprano en el torneo. ( FUENTE EXTERNA )

La canadiense Victoria Mboko, una de las grandes apariciones del año en el tenis femenino, tuvo el lunes un fugaz paso por el Abierto de Estados Unidos al caer en sets corridos ante la checa Barbora Krejcikova.

La experimentada Krejcikova, ganadora de dos títulos de Grand Slam, se impuso por un rotundo 6-3 y 6-2 a la prometedora Mboko el día antes de su 19 cumpleaños.

La norteamericana, que arrastra molestias en la muñeca derecha, acudía a su primer US Open envuelta en el brillo de su asombrosa victoria de este mes en el torneo WTA 1000 de Canadá.

Mboko alzó el primer título de su carrera frente a su público de Montreal tras un recorrido soñado en el que tumbó a cuatro campeonas de Grand Slam, incluidas Coco Gauff y Naomi Osaka.

Por ese triunfo, que la catapultó del puesto 85 de la WTA al 23, el debut de Mboko fue programado en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

Pero el escenario y la calidad del tenis de Krejcikova, un gran talento frenado por lesiones, terminaron abrumando a la joven debutante, que dejó pocas pistas de su potencial.

Luchando con lesiones

Mboko, que jugó con un vendaje en la muñeca por la lesión sufrida en Canadá, cometió 10 doble faltas y se mostró prácticamente inofensiva con su servicio, con porcentajes bajos de efectividad en primer (64%) y segundo saque (28%).

En la devolución no consiguió aprovechar ninguna de las dos pelotas de quiebre de las que dispuso ante la checa, de 29 años y quien ocupa el puesto 62 mundial.

Sin la confianza exhibida en sus remontadas en Canadá, el despliegue físico de Mboko fue insuficiente ante una Krejcikova que encarriló el triunfo con breaks en los inicios de cada set.

"La vi en Montreal. Es enorme lo que ella ya ha logrado. Qué bien jugó", la felicitó la checa, antigua número dos mundial. "Estuve realmente feliz de que lo lograra, porque es una gran victoria para ella".