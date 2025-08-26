Carlos Alcaraz saca músculo en su debut en el US Open; Zarazúa y Williams emocionan

Carlos Alcaraz estrenó nuevo look en su debut en el US Open. ( FUENTE EXTERNA )

Estrenando un nuevo 'look', el español Carlos Alcaraz inició con fuerza la ruta hacia el título del Abierto de Estados Unidos y del liderato del ránking mundial, en una jornada en que la mexicana Renata Zarazúa dio el gran bombazo y Venus Williams vivió un emotivo regreso.

Alcaraz impactó en su estreno en Nueva York tanto por el nivel de juego con el que arrolló al local Reilly Opelka como por su nuevo corte de pelo, rapado a cero, y una camiseta sin mangas con la que luce bíceps sobre la pista.

El número dos mundial le pagó al bombardero Opelka (67) con su misma moneda para imponerse por 6-4, 7-5 y 6-4.

Opelka, una torre de 2,11 metros de altura que atemoriza a sus rivales con el servicio, fue esta vez víctima del cañón que lo atacaba desde el otro lado de la red.

En un rápido primer set, Alcaraz ganó los 20 puntos en los que comenzó sirviendo. Opelka opuso más resistencia en los siguientes parciales, pero el español nunca se vio en problemas para alargar su pleno de 19 victorias en sus debuts de Grand Slam.

"Hoy fue un partido difícil. Es un jugador muy duro, con ese servicio no pude tener el ritmo que quería, pero estoy contento con todo lo que hice", se felicitó.

Alcaraz se instaló en la segunda ronda un día antes del estreno de su gran rival, Jannik Sinner, al que pretende desbancar de la cima de la ATP en Nueva York.

La siguiente parada de Alcaraz será ante otro italiano, Mattia Bellucci, número 65 mundial.

- El precoz Fonseca

En la mañana, la joya brasileña João Fonseca superó con solvencia su primera aparición en Flushing Meadows.

Solo cuatro días después de cumplir 19 años, el carioca venció al serbio Miomir Kecmanovic por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-3 empujado por la entusiasta afición brasileña en Nueva York.

Fonseca se erigió en el séptimo jugador más joven en superar la primera ronda de los cuatro Grand Slams en una misma temporada.

Entre la delegación argentina, Francisco Comesaña se unió al ya clasificado Tomás Etcheverry con un triunfo ante la promesa local Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

En cambio, Sebastián Baez sucumbió a manos del sudafricano Lloyd Harris (6-3, 7-5 y 6-4) y Federico Gómez se inclinó tras una entretenida batalla con el inglés Jack Draper, quinto sembrado, por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2.

- Zarazúa derriba a Keys -

La sorpresa del día llegó entre las mujeres y estuvo a cargo de la mexicana Zarazúa, que tumbó a la local Madison Keys, la vigente campeona del Abierto de Australia.

Zarazúa, 82 de la WTA, venció en la pista central a Keys (6) por 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) y 7-5 en una victoria tan inesperada como histórica para el tenis mexicano.

La mexicana, de 27 años, nunca había ganado a una integrante del top-10, pero supo aprovechar el torrente de 89 errores no forzados y 14 doble faltas de la figura estadounidense.

"Sé que cuando me retire estaré muy contenta por esto", dijo la menuda tenista (1,60m de altura) sobre su oportunidad de jugar en la mayor pista de tenis del mundo.

"Por primera vez en mucho tiempo mis nervios me superaron", afirmó Keys para explicar su primer fracaso en un debut de Grand Slam desde el US Open de 2021.

- Retiros de Garcia y Kvitova -

Zarazúa se verá ahora con la francesa Diane Parry en su intento de estrenarse en la tercera ronda de un torneo grande.

Parry, 107 de la WTA, fue este lunes la última rival en la carrera de Petra Kvitova.

La checa, de 35 años y campeona de Wimbledon en 2011 y 2014, había anunciado que colgaba la raqueta tras esta última participación en Nueva York.

Este lunes también dijo adiós al tenis la francesa Caroline Garcia, que abandona el circuito a los 31 años con un palmarés de 11 títulos.

- El regreso de Venus -

Ausente de los Grand Slam desde 2023, Venus Williams se regaló el lunes un retorno al máximo escenario a los 45 años.

La mayor de las hermanas Williams fue capaz de forzar un tercer set frente a la checa Karolina Muchova, semifinalista de las dos pasadas ediciones en Nueva York, pero acabó arrodillándose por 6-3, 2-6 y 6-1.

Antes de que saliera por la puerta grande, la estadounidense entusiasmó a las gradas con un tenis competitivo y algunos puntos espectaculares ante la undécima sembrada.

En una emotiva rueda de prensa, Williams confirmó que no competirá más en el resto del año y se mostró evasiva sobre su participación en la primera cita de Grand Slam de 2026, el Abierto de Australia.

"Mi objetivo es hacer lo que quiero hacer", afirmó. "Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad".

gbv/ma