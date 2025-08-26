Jannik Sinner arranca fuerte su defensa del US Open y el número uno mundial

Jannik Sinner de Italia en acción contra Vit Kopriva de la República Checa durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de Tenis en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 26 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

El italiano Jannik Sinner avasalló este martes al checo Vit Kopriva en la primera parada de su defensa del título del Abierto de Estados Unidos y del liderato de la ATP.

Sinner, número uno mundial, despachó a Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2 después de una hora y 38 minutos de un concienzudo trabajo de demolición en la pista central.

En una calurosa tarde en Nueva York, el italiano también ponía en juego su liderato de la ATP que hubiera entregado a su gran rival, Carlos Alcaraz, en caso de derrota.

Para mantener el número uno, el transalpino, de 24 años, necesita pasar de la tercera ronda y mejorar el resultado final del español en el último Grand Slam del año.

En Nueva York, donde nadie repite título desde los cinco seguidos de Roger Federer (2004-2008), Sinner se puso en marcha en un duelo de poca exigencia ante Kopriva.

El campeón defensor, que no cedió un solo break, lució recuperado de la enfermedad que una semana atrás lo forzó a abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati frente a Alcaraz.

En la segunda ronda le espera una prueba más seria contra el finlandés Emil Ruusuvuori o el australiano Alexei Popyrin, verdugo el año pasado de Novak Djokovic.

Retener el número uno

El español, que necesita terminar por encima de Sinner para desbancarlo de la cima, cumplió el lunes en su primera parada ante el local Reilly Opelka.