Iga Swiatek deja caer un set pero avanza a la tercera ronda del US Open

La polaca Iga Swiatek en acción durante el partido de semifinales individual femenino contra la suiza Belinda Bencic en el Campeonato de Master de Cincinnati. ( EFE )

La tenista polaca Iga Swiatek necesitó batallar durante tres sets para derrotar este jueves a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66 de la WTA, en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Swiatek, reciente campeona de Wimbledon y el WTA 1000 de Cincinnati, terminó imponiéndose por 6-1, 4-6 y 6-4 tras dos horas de juego en Nueva York.

La número dos mundial llevaba seis partidos seguidos, incluido todo su recorrido en Cincinnati, sin ceder un set.

Abriendo el programa de la pista central, Swiatek se topó con muchas más curvas que en su plácido estreno del martes, cuando solo necesitó de una hora para despachar a la colombiana Emiliana Arango.

La ex número uno mundial se embolsó el primer set en 30 minutos y asestó el primer break de la segunda manga antes de enredarse ante una rival debutante este año en el torneo.

Swiatek, con prisa por zanjar el duelo, se atascó en el servicio y tropezó con 12 errores no forzados, que permitieron que Lamens se creciera y forzara el set definitivo, en el que la polaca recuperó la compostura.

Aceptó errores

"No fue un partido fácil. Cometí algunos errores y ella aprovechó sus oportunidades", explicó después. "Probablemente estuve un poco tensa en el segundo set pero el tercero es un reinicio".

La siguiente rival de Swiatek, de 24 años, será la rusa Anna Kalinskaya, que derrotó a la kazaja Yulia Putintseva por 6-1 y 7-5.

La tenista polaca intenta volver a quedarse con el muy preciado trofeo de Flushing Meadows, mismo que había conquistado en 2022.

Su intento es conseguir otro Grand Slam, el segundo consecutivo en la actual campaña de la WTA tras su éxito en Wimbledon. Lo que desde su debut en el US Open, mostró sus intenciones de enviarle un mensaje al resto de sus rivales.